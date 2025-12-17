A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza neste sábado (20), às 20h, o Concerto de Natal na Catedral Nossa Senhora do Desterro. A apresentação gratuita marca o encerramento da temporada oficial que celebra os 15 anos de trajetória da OMJ, com um repertório especialmente dedicado ao período natalino.
Sob a direção artística e regência titular de Claudia Feres, o concerto reúne obras do período barroco, canções tradicionais de Natal e momentos de reflexão musical, como a sensível composição “Noël des enfants qui n’ont plus de maison”, de Claude Debussy. O programa conta ainda com a participação de convidados de destaque no cenário da música erudita brasileira.
“Abrimos espaço para pastorais barrocas, canções tradicionais e obras que convidam à reflexão, encerrando a temporada com um repertório que dialoga diretamente com o espírito do Natal”, destaca a maestra Claudia Feres. Segundo ela, o concerto também evidencia a pluralidade musical da orquestra, com solos e formações que valorizam diferentes timbres e estilos.
Entre os convidados está a soprano Thayana Roverso, que interpreta as canções natalinas do programa. Com carreira internacional, a cantora já se apresentou em países como Itália, China e Jordânia, e possui formação acadêmica em performance vocal na Itália, com atuação destacada em óperas e concertos sinfônicos.
O concerto também contará com a participação do oboísta Arcadio Minczuk, integrante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Com sólida formação acadêmica e extensa trajetória como solista e pesquisador da música sinfônica brasileira, Minczuk é referência nacional no instrumento e no ensino musical.
Outro convidado é o cravista Alessandro Santoro, especialista em música historicamente informada. Com formação internacional e carreira consolidada na Europa e no Brasil, Santoro atua como solista, camerista e professor, além de possuir ampla discografia premiada.
O encerramento do programa reserva um momento especial com solo de violino do concertino da OMJ, Paulo Lucas, que atua como spalla neste concerto, reforçando o caráter celebrativo da apresentação.
O repertório passeia por compositores como Prokofiev, Corelli, Alessandro Marcello, Vaughan Williams, Debussy e Pietro Yon, além de canções tradicionais inglesas e ucranianas, compondo um panorama musical diverso e acessível ao público.
- PROGRAMA
Serguei Prokofiev (1891 – 1953) – Troika (versão para cordas) de “O Tenente Kijé”
Arcangelo Corelli (1653 – 1713) – Concerto Grosso Nº8 Op 6 “Fatto per la Notte di Natale”
Alessandro Marcello (1673 – 1747) – Concerto para Oboé em Ré menor
Oboé – Arcadio Minczuk
Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958) / Charterhouse Suite para Cordas – Dança lenta
Canção Tradicional Inglesa – God Rest Ye Merry Gentlemen
Claude Debussy (1862 – 1918) – “Noël des enfants qui n’ont plus de maison”
Soprano – Thayana Roverso
Kim André Arnesen (1980) – Lovely is the Dark Blue Sky
Soprano – Thayana Roverso
Pietro Yon (1886 – 1943) – Gesù Bambino
Soprano – Thayana Roverso
Carol of the bells (tradicional Ucraniana) / God Rest Ye Merry Gentlemen (tradicional Inglesa) – solo Violino – Paulo Lucas
- SERVIÇO
Concerto de Natal – Orquestra Municipal de Jundiaí
Data: 20 de dezembro de 2025
Horário: 20h
Local: Catedral Nossa Senhora do Desterro – Praça Governador Pedro Toledo, s/n
Regência: Claudia Feres
Convidados: Thayana Roverso (soprano), Arcadio Minczuk (oboé) e Alessandro Santoro (cravo)
Gratuito