Sob a direção artística e regência titular de Claudia Feres, o concerto reúne obras do período barroco, canções tradicionais de Natal e momentos de reflexão musical, como a sensível composição “Noël des enfants qui n’ont plus de maison”, de Claude Debussy. O programa conta ainda com a participação de convidados de destaque no cenário da música erudita brasileira.

A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza neste sábado (20), às 20h, o Concerto de Natal na Catedral Nossa Senhora do Desterro. A apresentação gratuita marca o encerramento da temporada oficial que celebra os 15 anos de trajetória da OMJ, com um repertório especialmente dedicado ao período natalino.

“Abrimos espaço para pastorais barrocas, canções tradicionais e obras que convidam à reflexão, encerrando a temporada com um repertório que dialoga diretamente com o espírito do Natal”, destaca a maestra Claudia Feres. Segundo ela, o concerto também evidencia a pluralidade musical da orquestra, com solos e formações que valorizam diferentes timbres e estilos.

Entre os convidados está a soprano Thayana Roverso, que interpreta as canções natalinas do programa. Com carreira internacional, a cantora já se apresentou em países como Itália, China e Jordânia, e possui formação acadêmica em performance vocal na Itália, com atuação destacada em óperas e concertos sinfônicos.

O concerto também contará com a participação do oboísta Arcadio Minczuk, integrante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Com sólida formação acadêmica e extensa trajetória como solista e pesquisador da música sinfônica brasileira, Minczuk é referência nacional no instrumento e no ensino musical.