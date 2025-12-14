Antes do terceiro sinal tocar no Teatro Polytheama, na noite do último sábado (13), o clima era de expectativa para prestigiar o aguardado concerto especial da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ). O espetáculo, que trouxe um repertório com atmosfera natalina, fecha a temporada 2025 do corpo artístico e integra as ações e entregas de comemoração aos 369 anos da cidade.

A secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, saudou o público presente e destacou a importância da apresentação, que também marca o aniversário de 114 anos do Polytheama, e as ações da pasta para descentralizar a cultura para diferentes pessoas. “Ao longo do ano, levamos a Orquestra para vários bairros e escolas, com o objetivo de formar público e acessibilizar a música erudita para as nossas crianças. Em nome do prefeito Gustavo Martinelli, eu afirmo que essa proposta é forte e que queremos nos aproximar cada vez mais da população, para valorizar todas as linguagens artísticas de um povo de cultura diversa que somos”, disse.