Antes do terceiro sinal tocar no Teatro Polytheama, na noite do último sábado (13), o clima era de expectativa para prestigiar o aguardado concerto especial da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ). O espetáculo, que trouxe um repertório com atmosfera natalina, fecha a temporada 2025 do corpo artístico e integra as ações e entregas de comemoração aos 369 anos da cidade.
A secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, saudou o público presente e destacou a importância da apresentação, que também marca o aniversário de 114 anos do Polytheama, e as ações da pasta para descentralizar a cultura para diferentes pessoas. “Ao longo do ano, levamos a Orquestra para vários bairros e escolas, com o objetivo de formar público e acessibilizar a música erudita para as nossas crianças. Em nome do prefeito Gustavo Martinelli, eu afirmo que essa proposta é forte e que queremos nos aproximar cada vez mais da população, para valorizar todas as linguagens artísticas de um povo de cultura diversa que somos”, disse.
Claudia Feres, diretora artística e regente da OMJ, que também completa 15 anos em 2025, enalteceu a força da cultura jundiaiense. “É poderoso e um privilégio para uma cidade contar com uma orquestra e um teatro municipal como este.”
A maestrina, reconhecida por sua extensa carreira nacional e internacional, mais uma vez entregou um espetáculo primoroso e vibrante, recheado de obras de grandes compositores como Prokofiev, Corelli, Torelli, Vaughan Williams e Debussy, além de temas tradicionais ingleses e ucranianos. O espetáculo contou com dois convidados especiais: a soprano Thayana Roverso e o músico Guilherme de Camargo, especialista em teorba.
A peça de encerramento do programa, “Coral of the Bells”, canção tradicional ucraniana, era uma das maiores expectativas da professora Andréa Costa, que levou os filhos Guilherme, de 13 anos, Gabriel, 10, e Flora, 6. “A gente já vem com frequência assistir à Orquestra, mas esse concerto nos chamou atenção, em especial porque meus filhos cantam essa música na escola, então ficaram animados”, contou.
A professora aposentada Mariza Marquezine Polla também esteve presente, acompanhada da amiga, a jornalista Rosangela Portela. “Nós sempre ficamos muito ansiosas aguardando o momento de ver a Orquestra tocar, porque ela é uma das coisas mais gratificantes que temos aqui em Jundiaí na área de Cultura”, comemorou. “O Polytheama é um ícone de Jundiaí, é o nosso amado teatro municipal. É aqui que a cultura respira, transpira e inspira”, completou Rosangela.
Cultura viva
Um dos principais patrimônios históricos, culturais e arquitetônicos de Jundiaí, o Teatro Polytheama foi fundado em 1911 e figura atualmente como um dos poucos teatros centenários ainda em atividade no país. Com a chegada da década de 1980, o Polytheama passou a integrar o patrimônio público do município, após sua aquisição pela prefeitura. Após duas décadas fechado, foi então reinaugurado em 1996, com projeto de Lina Bo Bardi, a renomada arquiteta ítalo-brasileira que projetou também o Museu de Arte de São Paulo (Masp), grande ícone paulistano.
Em plena forma, o Polytheama mantém uma programação intensa, que contempla as mais diversificadas linguagens artísticas. Além da agenda de espetáculos, o teatro é também a casa da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), da Cia. de Teatro de Jundiaí e da Cia. Jovem de Dança, três dos corpos artísticos municipais mantidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
Desde 2012, o teatro centenário faz parte dos patrimônios tombados em nível estadual, na categoria Cultura e Lazer, pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).