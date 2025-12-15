Uma mulher de 21 anos está desaparecida desde a manhã deste domingo (13), após ter saído de uma festa ao ar livre na Comunidade Meias Aço, em Jundiaí. De acordo com amigas da vítima, ela foi vista pela última vez entrando em um carro vermelho e deixando o local. A mãe dela registrou o Boletim de Ocorrência e informou que sua filha é uma mulher trans.

Segundo o relato da genitora, na última sexta-feira (12), a filha foi a uma festa no Jardim Sorocabana (Meias Aço), próximo à faculdade Unip, acompanhada de algumas amigas, e não retornou para casa. Em conversa com duas amigas, a mãe soube que a filha permaneceu na festa durante toda a noite e, por volta das 7h de sábado, deixou o local em um carro vermelho.

Tanto a mãe quanto as amigas tentaram entrar em contato com ela, mas o celular aparentemente está desligado.