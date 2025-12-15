Uma mulher de 21 anos está desaparecida desde a manhã deste domingo (13), após ter saído de uma festa ao ar livre na Comunidade Meias Aço, em Jundiaí. De acordo com amigas da vítima, ela foi vista pela última vez entrando em um carro vermelho e deixando o local. A mãe dela registrou o Boletim de Ocorrência e informou que sua filha é uma mulher trans.
Segundo o relato da genitora, na última sexta-feira (12), a filha foi a uma festa no Jardim Sorocabana (Meias Aço), próximo à faculdade Unip, acompanhada de algumas amigas, e não retornou para casa. Em conversa com duas amigas, a mãe soube que a filha permaneceu na festa durante toda a noite e, por volta das 7h de sábado, deixou o local em um carro vermelho.
Tanto a mãe quanto as amigas tentaram entrar em contato com ela, mas o celular aparentemente está desligado.
Embora não tenha conseguido informar à polícia as roupas que a filha estava vestindo no momento do desaparecimento, a mãe forneceu outras informações que podem ajudar nas buscas: a jovem tem piercings no nariz, língua, rosto, umbigo e orelha, além de tatuagens, como a da 'Sininho', do Peter Pan, na escápula direita, uma rosa na perna direita, um coração nas costas e uma libélula no braço esquerdo.
A vítima desaparecida também tem as pontas do cabelo pintadas de roxo e estava usando um tênis All Star preto e branco.
Quem tiver informações que ajudem a encontrá-la pode entrar em contato com a Polícia Militar (190), a Guarda Municipal (153) ou a Polícia Civil (181).