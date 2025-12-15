Com duração de três anos, certificações intermediárias (um, dois e três anos) e carga horária total de 1.200 horas ano, o curso conta com bolsa de estudos no valor mensal de R$1,8 mil para cada participante. As inscrições devem ser realizadas no site da SPED por meio do edital de chamamento entre o dia 15 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026.

A São Paulo Escola de Dança, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre inscrições para o “Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador Clássico e Contemporâneo”, que tem coordenação de Andreia Yonashiro.

O programa — que terá início em 2 fevereiro de 2026 — dará origem à São Paulo Companhia Jovem de Dança, uma companhia estadual formada por 20 jovens bailarinos com formação prévia em dança clássica e/ou contemporânea. A proposta articula prática artística, aprofundamento técnico e reflexão sobre a cena, estruturando uma trilha formativa contínua voltada ao mundo do trabalho da dança.

Para Inês Bogéa, diretora artística e educacional da instituição “a Companhia Jovem nasce de um processo que vem se desenhando ao longo dos últimos anos, desde a criação do Grupo Especial em Dança, em 2023, dentro da São Paulo Escola de Dança. Ali, acompanhamos jovens bailarinos descobrirem suas potências, experimentarem repertórios diversos e compreenderem, no dia a dia, o que significa viver a dança como profissão. Agora, damos um passo adiante: ampliamos essa experiência para que mais artistas possam trilhar caminhos de criação, experimentação e vivências que revelam o cotidiano de uma companhia jovem. Este curso é uma aposta no futuro que já pulsa no presente.”

No primeiro ano, os estudantes vivenciam uma formação que integra técnica, criação e pensamento crítico. O dia a dia é composto pelo aprofundamento da técnica clássica, alternando entre estudos de pontas e giros, saltos e equilíbrios, além das práticas de pas de deux, que desenvolvem presença, parceria e escuta corporal. Na sequência, a dança contemporânea amplia vocabulários, investigando peso, fluxo, improvisação e dinâmicas de movimento em diálogo com o corpo atual.