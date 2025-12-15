A São Paulo Escola de Dança, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre inscrições para o “Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador Clássico e Contemporâneo”, que tem coordenação de Andreia Yonashiro.
Com duração de três anos, certificações intermediárias (um, dois e três anos) e carga horária total de 1.200 horas ano, o curso conta com bolsa de estudos no valor mensal de R$1,8 mil para cada participante. As inscrições devem ser realizadas no site da SPED por meio do edital de chamamento entre o dia 15 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026.
O programa — que terá início em 2 fevereiro de 2026 — dará origem à São Paulo Companhia Jovem de Dança, uma companhia estadual formada por 20 jovens bailarinos com formação prévia em dança clássica e/ou contemporânea. A proposta articula prática artística, aprofundamento técnico e reflexão sobre a cena, estruturando uma trilha formativa contínua voltada ao mundo do trabalho da dança.
Para Inês Bogéa, diretora artística e educacional da instituição “a Companhia Jovem nasce de um processo que vem se desenhando ao longo dos últimos anos, desde a criação do Grupo Especial em Dança, em 2023, dentro da São Paulo Escola de Dança. Ali, acompanhamos jovens bailarinos descobrirem suas potências, experimentarem repertórios diversos e compreenderem, no dia a dia, o que significa viver a dança como profissão. Agora, damos um passo adiante: ampliamos essa experiência para que mais artistas possam trilhar caminhos de criação, experimentação e vivências que revelam o cotidiano de uma companhia jovem. Este curso é uma aposta no futuro que já pulsa no presente.”
No primeiro ano, os estudantes vivenciam uma formação que integra técnica, criação e pensamento crítico. O dia a dia é composto pelo aprofundamento da técnica clássica, alternando entre estudos de pontas e giros, saltos e equilíbrios, além das práticas de pas de deux, que desenvolvem presença, parceria e escuta corporal. Na sequência, a dança contemporânea amplia vocabulários, investigando peso, fluxo, improvisação e dinâmicas de movimento em diálogo com o corpo atual.
O período seguinte é dedicado a processos de montagem e ensaios, momento em que os jovens artistas experimentam o cotidiano de uma companhia profissional, participando da criação de novas obras e da remontagem de repertórios. É um espaço de investigação que une disciplina, imaginação e prática cênica. Também entram em cena os componentes teóricos-práticos que sustentam a formação artística: História da Dança, com ênfase em linhas estéticas e contextos culturais; Personagens, que aborda arquétipos, funções dramáticas e leituras de cena; Interpretação, voltada à presença, à construção do gesto e ao trabalho expressivo; e Pantomima, explorando as nuances narrativas da linguagem clássica e suas relações com a expressividade contemporânea.
Esse arcabouço integrado — técnica, criação, ensaios e reflexão — estrutura o cotidiano da São Paulo Companhia Jovem de Dança e prepara os intérpretes-criadores para uma atuação ampla, sensível e profissional no campo da dança. “Através da criação do curso e da Companhia Jovem, os artistas da dança encontram um lugar para aprender a transformar sua força, sensibilidade e inteligência em prática artística, revelando uma perspectiva atual da importância da dança no mundo de hoje”, completa Andrea Yonashiro.
O curso será realizado ao longo de 2026, de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 21h30, na sede da São Paulo Escola de Dança, integrando aulas práticas, processos criativos, estudos teóricos e experiências de montagem. A São Paulo Companhia Jovem de Dança produzirá dois espetáculos inéditos ao longo do ano, com apresentações na capital e no Estado de São Paulo, além de participações em produções da São Paulo Companhia de Dança.
O processo seletivo oferece 20 vagas e 10 suplentes, com etapas de análise de currículo, audição virtual e audição presencial. Podem participar candidatos entre 16 e 25 anos, com DRT e nível intermediário ou avançado em dança.
Serviço: “Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador Clássico e Contemporâneo”
Vagas: 20
Inscrições: de 15 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026 via edital no site da SPED
Resultado da 1ª fase – Pré-seleção e análise das propostas: 16 de janeiro de 2026 no site da SPED
2ª fase – Audição Virtual Prática: 17 de janeiro
Divulgação dos pré-selecionados para a 3ª fase – Audição presencial: 19 de janeiro no site da SPED até às 19h
3ª fase – Audição presencial: 23 de janeiro
Resultado 3ª fase: 27 de janeiro no site da SPED até às 19h
Matrículas: 30 e 31 de janeiro online pelo site da SPED
Início das aulas: 2 de fevereiro de 2026, na sede da SPED
São Paulo Escola de Dança
A São Paulo Escola de Dança é um espaço de escuta, criação e transformação. Criada em 2021 pelo Governo do Estado de São Paulo, é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa — doutora em artes, bailarina, documentarista, escritora — cuja trajetória traduz o espírito integrador que move a Escola. Comprometida com a construção do conhecimento por meio da dança e de seus múltiplos diálogos com outras linguagens artísticas, a SPED é um território onde a arte pulsa, os saberes se entrelaçam e cada corpo encontra voz e pertencimento. A formação técnica caminha lado a lado com a escuta atenta às diferenças. O propósito é amplo e profundo: formar artistas e cidadãos; democratizar o acesso à linguagem da dança; incentivar a criação, a produção e a reflexão crítica; e assegurar ações afirmativas e de permanência por meio de uma oferta plural de cursos 100% gratuitos — Regulares, Livres e de Extensão. A São Paulo Escola de Dança acredita na arte como força transformadora — um lugar onde o gesto se torna palavra, e a dança, linguagem viva de liberdade, pertencimento e transformação.