Um homem morreu na noite de domingo (14) na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, vítima de atropelamento. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o automóvel Citroen C4 trafegava sentido Interior pela faixa 2 quando, no km 57, em Jundiaí, por motivos a serem esclarecidos, veio a atropelar um pedestre, que tentava atravessar a rodovia. Após o atropelamento, o condutor parou no acostamento. Dos dois acupantes do carro, um ficou ileso e outro teve ferimentos leves. O pedestre morreu no local.

Também na Bandeirantes, na noite de ontem, mas em São Paulo, um caso parecido. Um Nissan Kicks trafegava pela faixa 1 de rolamento no sentido Interior quando, por motivos a serem esclarecidos, atropelou um pedestre e parou na primeira faixa. Neste momento, o Ford Ranger se chocou no Kicks e parou atravessado na faixa 2 de rolamento, quando um Ford Focus colidiu lateralmente no Ranger e parou pela faixa 3 de rolamento. O condutor do Focus teve ferimentos moderados e o pedestre morreu.