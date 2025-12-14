Como parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí, a prefeitura entregou neste domingo (14) o Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores, conhecido como “Espaço Motoboy”, no bolsão da avenida Nove de Julho, na pista sentido Paço Municipal.

O espaço foi implantado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), através de uma parceria com as empresas Celta, Mila Moto e Moblets. A cerimônia contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, secretários municipais e os vereadores Edicarlos Vieira (presidente da Câmara), Cristiano Lopes, Carla Basílio, Daniel Lemos, Tiago da El Elion, João Victor e Julinho Adilson, além de representantes da categoria, as integrantes da Corte da Uva 2026 (a rainha Suelen Lillian de Faria e as princesas Bárbara Zomignani e Maria Fernanda Oto Schincariol) e a Miss Pérola Negra 2025, Andreina Gomes Pinheiro de Almeida.

Cuidado, respeito e dignidade

Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da iniciativa e o reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente pelos entregadores. “O Espaço Motoboy é um equipamento criado para garantir mais dignidade, bem-estar e respeito aos profissionais que enfrentam sol, chuva, trânsito intenso e longas horas de espera entre uma entrega e outra. Não é apenas uma estrutura física, mas um ambiente humanizado, feito com cuidado e respeito”, afirmou o prefeito.