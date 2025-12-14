Como parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí, a prefeitura entregou neste domingo (14) o Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores, conhecido como “Espaço Motoboy”, no bolsão da avenida Nove de Julho, na pista sentido Paço Municipal.
O espaço foi implantado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), através de uma parceria com as empresas Celta, Mila Moto e Moblets. A cerimônia contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, secretários municipais e os vereadores Edicarlos Vieira (presidente da Câmara), Cristiano Lopes, Carla Basílio, Daniel Lemos, Tiago da El Elion, João Victor e Julinho Adilson, além de representantes da categoria, as integrantes da Corte da Uva 2026 (a rainha Suelen Lillian de Faria e as princesas Bárbara Zomignani e Maria Fernanda Oto Schincariol) e a Miss Pérola Negra 2025, Andreina Gomes Pinheiro de Almeida.
Cuidado, respeito e dignidade
Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da iniciativa e o reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente pelos entregadores. “O Espaço Motoboy é um equipamento criado para garantir mais dignidade, bem-estar e respeito aos profissionais que enfrentam sol, chuva, trânsito intenso e longas horas de espera entre uma entrega e outra. Não é apenas uma estrutura física, mas um ambiente humanizado, feito com cuidado e respeito”, afirmou o prefeito.
De acordo com a diretora de Parcerias e Concessões da SMGOV, Lígia Von Zuben, a iniciativa reforça a importância das parcerias como instrumentos de inovação e ampliação dos serviços públicos. “As parcerias permitem unir esforços, conhecimento e responsabilidade social para ampliar a oferta de serviços à população. O Espaço Motoboy é um exemplo claro de como a colaboração com a iniciativa privada gera resultados positivos e impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores”, emendou.
Estrutura
Com 12 metros de extensão, o Espaço Motoboy conta com:
- Sanitários;
- Área de cozinha;
- Ambiente destinado ao descanso;
- Pontos de energia para recarga de celulares;
- Área externa arborizada, equipada com mobiliário urbano.
O secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, destacou o cuidado da prefeitura com a categoria. “Este espaço foi pensado a partir da escuta e da realidade dos entregadores. É um local que oferece conforto, segurança e condições dignas para que esses profissionais possam descansar, se alimentar e se organizar durante a jornada de trabalho.”
Reconhecimento
O motoboy Cristiano Lima, que exerce a atividade há três anos, participou da cerimônia de entrega do Espaço e comemorou a iniciativa. “É muito importante para nossa categoria, que está na rua todo dia e, às vezes, precisa de um local como esse e não tem. A gente acaba indo a um mercado por conta disso. O Espaço ficou muito legal”. Outro profissional que esteve na inauguração foi Guilherme Pereira, motoboy há 8 anos. “Esta melhoria valoriza não só a categoria, mas o ser humano. Ter esse reconhecimento é muito importante, muito gratificante. Esse reconhecimento por parte da prefeitura me deixou bastante feliz”, finalizou.