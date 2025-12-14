15 de dezembro de 2025
DEVIDO ÀS CHUVAS

Parada de Natal do Centro é reagendada para segunda (15)

Por REDAÇÃO | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
A apresentação deverá ser realizada na segunda-feira, 15 de dezembro, com local a ser definido
A apresentação deverá ser realizada na segunda-feira, 15 de dezembro, com local a ser definido

A Prefeitura de Jundiaí informa que, em razão das chuvas registradas no sábado, 13 de dezembro, a apresentação da Parada Natal Encantado de Jundiaí foi cancelada, visando a segurança do público, artistas e equipes envolvidas.

A apresentação deverá ser realizada na segunda-feira, 15 de dezembro, com local a ser definido.

A Prefeitura esclarece ainda que a apresentação programada para este domingo 14 de dezembro, na região do Vetor Oeste, está mantida.

Programação:

Data: Domingo 14 de dezembro;
Jardim Novo Horizonte – Vetor Oeste
Horário: das 18h às 19h30
Local: Estrada Municipal do Varjão, com início na altura do nº 1609 e encerramento no nº 2219, com apresentação final em um palco montado no campo do Pantera.

O trajeto foi definido considerando o tradicional evento de Natal realizado anualmente no bairro.

