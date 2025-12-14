A Prefeitura de Jundiaí informa que, em razão das chuvas registradas no sábado, 13 de dezembro, a apresentação da Parada Natal Encantado de Jundiaí foi cancelada, visando a segurança do público, artistas e equipes envolvidas.
A apresentação deverá ser realizada na segunda-feira, 15 de dezembro, com local a ser definido.
A Prefeitura esclarece ainda que a apresentação programada para este domingo 14 de dezembro, na região do Vetor Oeste, está mantida.
Programação:
Data: Domingo 14 de dezembro;
Jardim Novo Horizonte – Vetor Oeste
Horário: das 18h às 19h30
Local: Estrada Municipal do Varjão, com início na altura do nº 1609 e encerramento no nº 2219, com apresentação final em um palco montado no campo do Pantera.
O trajeto foi definido considerando o tradicional evento de Natal realizado anualmente no bairro.