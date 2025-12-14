A Prefeitura de Jundiaí informa que, em razão das chuvas registradas no sábado, 13 de dezembro, a apresentação da Parada Natal Encantado de Jundiaí foi cancelada, visando a segurança do público, artistas e equipes envolvidas.

A apresentação deverá ser realizada na segunda-feira, 15 de dezembro, com local a ser definido.

A Prefeitura esclarece ainda que a apresentação programada para este domingo 14 de dezembro, na região do Vetor Oeste, está mantida.