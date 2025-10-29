Na sequência, o grupo apresenta “J’ai pensé”, coreografia assinada por João Lucas Alves, bailarino que fez parte da companhia em temporadas precedentes. No constante desconforto de seus intérpretes, a obra traz as inquietações acerca do desconhecido, do medo de passar pelas transformações e, apesar de certeza do amadurecimento, ainda restar sempre o medo de cair e de falhar. Levando isso em consideração, é preciso estabelecer certas conexões para que, individualmente, haja uma solução. Trata-se, em seu todo, das lutas, das fugas, dos elos e da maturação, para que assim haja finalmente um renascimento.

E, para finalizar a noite, a Cia. Jovem apresenta “Suite Quebrakovsky”, coreografia com três trechos do segundo ato da versão contemporânea de “O Quebra-Nozes”, balé clássico reconhecidamente natalino coreografado em cima da obra do russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. A nova versão é assinada por Alex Soares, diretor da companhia jundiaiense, e teve sua estreia na Odense Koncerthus, na cidade dinamarquesa de Odense, resultado de uma parceria com a Koma Ballet e as participações especiais de bailarinos intercambistas da companhia jundiaiense.

Mais Cia. Jovem de Dança

Na segunda-feira (3), às 19h, a Cia. Jovem de Dança volta ao palco da Sala Glória Rocha, novamente com a coreografia “Suite Quebrakovsky”. A apresentação faz parte da abertura do espetáculo “A Magia começa aqui”, com as turmas do programa da SMCULT de oficinas culturais do bairro dos Fernandes.