A Cia. Jovem de Dança leva para o palco da Sala Glória Rocha um programa triplo de coreografias neste domingo (2), a partir das 18h. Com direção artística de Alex Soares, a apresentação desta vez com o corpo artístico de Dança da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) trará as performances das coreografias “REM”, “J’ai pensé” e “Suite Quebrakovsky”.
Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis neste sábado (1), a partir das 10h30, na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes e pela internet, por meio da plataforma Sympla. Cada interessado poderá retirar até dois ingressos, também disponíveis a partir das 14h na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama.
A Sala Glória Rocha fica no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro.
Coreografias
A abertura do espetáculo da noite ficará por conta de “REM”, coreografia de Karine Silva que trata do estágio do sono em que acontecem os sonhos mais intensos. Seu nome traz as iniciais da expressão em inglês “Rapid Eye Movement”. Um mistério que permite ser, estar e sentir. Que lugar é esse em que podemos experimentar nossos desejos e enfrentar nossas feras? A obra desenvolveu-se dentro dos sonhos e pesadelos dos próprios bailarinos, numa construção coletiva com o elenco.
Na sequência, o grupo apresenta “J’ai pensé”, coreografia assinada por João Lucas Alves, bailarino que fez parte da companhia em temporadas precedentes. No constante desconforto de seus intérpretes, a obra traz as inquietações acerca do desconhecido, do medo de passar pelas transformações e, apesar de certeza do amadurecimento, ainda restar sempre o medo de cair e de falhar. Levando isso em consideração, é preciso estabelecer certas conexões para que, individualmente, haja uma solução. Trata-se, em seu todo, das lutas, das fugas, dos elos e da maturação, para que assim haja finalmente um renascimento.
E, para finalizar a noite, a Cia. Jovem apresenta “Suite Quebrakovsky”, coreografia com três trechos do segundo ato da versão contemporânea de “O Quebra-Nozes”, balé clássico reconhecidamente natalino coreografado em cima da obra do russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. A nova versão é assinada por Alex Soares, diretor da companhia jundiaiense, e teve sua estreia na Odense Koncerthus, na cidade dinamarquesa de Odense, resultado de uma parceria com a Koma Ballet e as participações especiais de bailarinos intercambistas da companhia jundiaiense.
Mais Cia. Jovem de Dança
Na segunda-feira (3), às 19h, a Cia. Jovem de Dança volta ao palco da Sala Glória Rocha, novamente com a coreografia “Suite Quebrakovsky”. A apresentação faz parte da abertura do espetáculo “A Magia começa aqui”, com as turmas do programa da SMCULT de oficinas culturais do bairro dos Fernandes.
Já no domingo (9), o grupo apresenta, às 10h30, seu espetáculo “Folia dos Bichos”, na Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 176 – vila Arens). A entrada é gratuita e por ordem de chegada.
E na sexta-feira (21), a Cia. Jovem de Dança faz a estreia de sua nova coreografia “Oroboro”. A apresentação será no Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro).