Um traficante internacional de drogas foi preso por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no Centro de Itatiba. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Civil, ele fazia conexões entre Brasil, Paraguai e Bolívia.
A captura aconteceu quando um policial civil de Itatiba estava no Centro da cidade e reconheceu o criminoso caminhando pela rua Comendador Franco. Apesar de estar vivendo e se escondendo no município, o traficante era procurado pela Justiça do Mato Grosso do Sul.
O policial deu ordem de parada para averiguação, mas o traficante reagiu, correndo e pulando no Ribeirão Jacaré. Em seguida, ele invadiu uma fábrica desativada e abandonada, entrando em um bueiro e fugindo pelas galerias.
O policial pediu apoio em um grupo de WhatsApp formado por forças policiais. O guarda municipal Mendes, que estava a caminho do trabalho, atendeu ao chamado e se dirigiu ao local indicado. Lá, ele acionou seus colegas de equipe, Rezena e Da Costa, e juntos iniciaram as tentativas de capturar o criminoso.
Durante a averiguação em um dos bueiros, o GM Da Costa percebeu o traficante se deslocando e deu-lhe ordem de se entregar. Ao perceber que não havia mais como continuar a fuga, o criminoso se entregou e foi detido.
Com diversas escoriações pelo corpo, especialmente por ter rastejado pelas galerias, ele precisou ser levado ao hospital. Após receber atendimento médico, foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi confirmado que se tratava de um criminoso de alta periculosidade.
O mandado de prisão foi cumprido e o traficante foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena.