Um traficante internacional de drogas foi preso por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no Centro de Itatiba. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Civil, ele fazia conexões entre Brasil, Paraguai e Bolívia.

A captura aconteceu quando um policial civil de Itatiba estava no Centro da cidade e reconheceu o criminoso caminhando pela rua Comendador Franco. Apesar de estar vivendo e se escondendo no município, o traficante era procurado pela Justiça do Mato Grosso do Sul.

O policial deu ordem de parada para averiguação, mas o traficante reagiu, correndo e pulando no Ribeirão Jacaré. Em seguida, ele invadiu uma fábrica desativada e abandonada, entrando em um bueiro e fugindo pelas galerias.