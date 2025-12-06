A Companhia Jovem de Dança de Jundiaí embarca neste sábado (6) para um intercâmbio internacional com o Koma Ballet, da Dinamarca. É a primeira vez que o grupo viaja oficialmente como Companhia; desta vez, cinco dos sete integrantes integram a vivência artística: Camila Rotta, Mychael Oliveira, Maria Eduarda Castro, Letícia Ribeiro e Leandro Turatti.

A iniciativa marca o terceiro ano consecutivo da parceria entre a Cia. Jovem e o Koma Ballet, companhia europeia que compartilha o mesmo perfil: formar jovens bailarinos para o mercado profissional da dança, no Brasil e no exterior. A ponte entre os dois grupos se consolidou especialmente pela presença da Caroline Rodrigues, ex-bailarina da companhia e atual assistente de direção do Koma.

Os bailarinos permanecem na Dinamarca até 18 de janeiro. A rotina inclui ensaios, aulas técnicas, atividades de integração com o elenco local e preparação para dois espetáculos: uma participação no tradicional “Quebra-Nozes”, em dezembro, e a estreia de “Bridges”, em janeiro, proposta que simboliza a conexão artística entre os dois países. Além disso, eles dividirão palco com a Orquestra de Odense e com o repertório contemporâneo do diretor artístico do grupo jundiaiense, Alex Soares, que já está no país.