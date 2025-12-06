A Companhia Jovem de Dança de Jundiaí embarca neste sábado (6) para um intercâmbio internacional com o Koma Ballet, da Dinamarca. É a primeira vez que o grupo viaja oficialmente como Companhia; desta vez, cinco dos sete integrantes integram a vivência artística: Camila Rotta, Mychael Oliveira, Maria Eduarda Castro, Letícia Ribeiro e Leandro Turatti.
A iniciativa marca o terceiro ano consecutivo da parceria entre a Cia. Jovem e o Koma Ballet, companhia europeia que compartilha o mesmo perfil: formar jovens bailarinos para o mercado profissional da dança, no Brasil e no exterior. A ponte entre os dois grupos se consolidou especialmente pela presença da Caroline Rodrigues, ex-bailarina da companhia e atual assistente de direção do Koma.
Os bailarinos permanecem na Dinamarca até 18 de janeiro. A rotina inclui ensaios, aulas técnicas, atividades de integração com o elenco local e preparação para dois espetáculos: uma participação no tradicional “Quebra-Nozes”, em dezembro, e a estreia de “Bridges”, em janeiro, proposta que simboliza a conexão artística entre os dois países. Além disso, eles dividirão palco com a Orquestra de Odense e com o repertório contemporâneo do diretor artístico do grupo jundiaiense, Alex Soares, que já está no país.
Para a maior parte do elenco, essa será a primeira viagem internacional, e a primeira saída do país para trabalhar profissionalmente como bailarinos. A dimensão desse passo é sentida por todos.
“É a primeira vez que vou viajar para fora e já para dançar algo que faço aqui. Acho que vai ser muito interessante ver outros corpos dançando, outras culturas, outras formas de sentir a dança”, contou um dos integrantes. Outro bailarino destacou a vivência cultural: “Muita coisa vai agregar. Não só na dança, mas na cultura. Teremos uma apresentação muito brasileira lá, então a troca será muito rica. Não é um passeio, é fruto de muito trabalho. É uma realização enorme para qualquer bailarino”.
O grupo também celebra a oportunidade de representar Jundiaí, e o Brasil, em um palco internacional. “Estamos levando a dança que fazemos aqui. É muito importante para nós e para a cidade.”
Para Alex Soares, diretor artístico da Cia. Jovem, a experiência consolida a maturidade e a relevância do trabalho desenvolvido em Jundiaí. “Esse tipo de intercâmbio é muito importante, especialmente por serem companhias jovens. A troca cultural é riquíssima”, afirma. Ele também destaca que os dançarinos apresentarão na Dinamarca obras que o público jundiaiense já conhece do palco do Polytheama. “É muito significativo ver a arte produzida na cidade sendo celebrada fora do país.”
O diretor reforça ainda que o Koma Ballet arcará com todos os custos da viagem e dos espetáculos, fortalecendo a parceria institucional.
A assistente de direção da Cia. Jovem de Dança, Andrea Thomioka, ressalta que, embora jovens, os bailarinos estão tecnicamente prontos para o desafio. “Esse elenco é muito bem preparado. A companhia tem esse formato de formar bailarinos para qualquer lugar do mundo”, explica. Segundo ela, a preparação foi ampliada para que os jundiaienses possam ensinar aos dinamarqueses partes do repertório brasileiro.
Andrea também avalia o impacto simbólico da viagem para a cena da dança na cidade:
“Jundiaí tem muitas escolas tradicionais. Ver jovens bailarinos daqui chegando tão longe é uma motivação enorme para quem sonha em seguir carreira. É a prova de que é possível.”