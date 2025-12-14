O pesquisador também explica que o papel de Jundiaí no ciclo do ouro era centrado no abastecimento das tropas. "No século XVIII, o ouro não transitava por esta região. Ele era transportado por rotas específicas, como a Estrada Real, que ligava as minas a Paraty e ao Rio de Janeiro. Em Jundiaí, o comércio não envolvia o ouro, mas sim suprimentos para as regiões mineradoras e para Goiás." Segundo ele, esse fluxo comercial era realizado principalmente pelos tropeiros, que passavam por Jundiaí e aqui compravam suprimentos que abasteciam as áreas mineradoras e ajudavam a manter a atividade econômica local viva.

Com o declínio da mineração e o fim do ciclo do ouro, Jundiaí enfrentou um período de estagnação, mas a cidade rapidamente encontrou outra vocação que também foi um marco de desenvolvimento do país. "A expansão da cafeicultura no interior de São Paulo foi um dos principais motores do crescimento de Jundiaí. A região, com terra fértil, passou a se destacar na produção cafeeira, enquanto o Vale do Paraíba, esgotado por práticas agrícolas intensivas, perdeu capacidade produtiva", afirma.

A partir desse ponto, surgiu um marco na história da cidade, a construção da ferrovia Santos-Jundiaí, que ligava a cidade ao porto de Santos e foi um importante avanço nesse processo de transformação. Ela não só facilitou o escoamento do café, mas também consolidou Jundiaí como um centro estratégico para a economia paulista.