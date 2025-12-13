As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), executaram a limpeza de bocas de lobo na Rua José Dias Sobrinho, no bairro Novo Horizonte, em Jundiaí, nos últimos dias.

De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, a ação integra um conjunto de medidas preventivas adotadas para reforçar a segurança da população durante o período de chuvas intensas. “São ações preventivas para mitigar os riscos de alagamentos, principalmente nesta época de chuvas de verão, normalmente mais fortes”.

As ações do programa ‘Operação contra Enchentes’ vêm sendo realizadas desde o início do ano, contemplando todas as regiões da cidade. Além da limpeza das bocas de lobo, as equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação e de Infraestrutura Urbana também realizam a desobstrução de galerias e desassoreamento de rios e córregos.