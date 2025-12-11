A Prefeitura de Jundiaí intensificou os trabalhos de limpeza e desobstrução das canaletas da Avenida da Uva, no bairro do Poste. As ações integram o programa permanente de prevenção “Operação contra Enchentes”, que tem como objetivo minimizar os impactos das chuvas de verão em toda a cidade.

“O trabalho preventivo é fundamental para garantir a segurança da população, especialmente neste período de maior incidência de chuvas. As equipes estão mobilizadas para manter a cidade preparada e reduzir possíveis transtornos”, explicou o secretário interino da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra.

Além da limpeza e desobstrução das galerias pluviais na avenida da Uva, a SMISP também ampliou as ações em outras regiões, como os vetores Leste e Central e no atendimento das demandas do serviço 156 da Prefeitura.