13 de dezembro de 2025
15 ANOS DEPOIS

Viúva do 'Rei do Morango' é condenada a mais de 30 anos de prisão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
DIVUGAÇÃO
Samara nega o crime
Samara Soares Costa, viúva do produtor rural de Jarinu Élcio Spinassi, conhecido como "Rei do Morango", assassinado com um tiro no peito em março de 2010, foi condenada a 30 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, fraude processual e denúncia caluniosa.

De acordo com as investigações, à época conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, foi ela a autora do crime. Provas e depoimentos de 29 testemunhas convenceram o júri, formado por sete pessoas, a condená-la após três dias de julgamento.

A sentença foi divulgada nesta sexta-feira (12).

Samara foi levada para uma penitenciária no interior do estado para cumprir sua pena.

