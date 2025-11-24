O programa “Operação contra Enchentes” concentra os trabalhos nesta semana, de 24 a 28 de novembro, nas regiões Oeste, que abrange bairros como Novo Horizonte, Fazenda Grande, Eloy Chaves entre outros e também na região central da cidade. A ação é desempenhada pelas equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o programa é essencial para reduzir riscos e minimizar transtornos à população. “O programa “Operação contra Enchentes” tem como objetivo preparar a cidade para que possamos mitigar os problemas causados pelas fortes chuvas de verão. Estamos com um cronograma que percorre todas as regiões da cidade, com serviços de desassoreamento, limpeza e desobstrução de bocas de lobo e hidrojateamento. São ações preventivas e fundamentais para garantir a segurança da população”.
Desde o início do ano, as equipes técnicas da SMISP já realizaram intervenções em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural. Jeferson reforça que o trabalho é contínuo e essencial para evitar alagamentos e enchentes.
“Nosso compromisso é manter esse trabalho permanente, sempre de forma antecipada, para que a cidade esteja preparada durante o período de chuvas”, concluiu.