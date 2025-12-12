A Terra da Uva viverá neste fim de semana um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo local: a grande final do Campeonato Amador de Jundiaí. Em campo, dois dos times mais tradicionais e competitivos do torneio, Vila Marlene e Jamaica, prometem protagonizar um duelo intenso, marcado pela rivalidade e pela busca do título máximo da temporada 2025. O jogo está marcado para esse domingo (14), a partir das 10h, no Centro Esportivo Dal Santo, na Vila Rami.

A decisão ganhou ainda mais destaque após a confirmação de que o árbitro Raphael Claus, integrante do quadro da FIFA e um dos principais nomes da arbitragem sul-americana, será o responsável por comandar a partida.

Primeiro jogo equilibrado deixa decisão em aberto