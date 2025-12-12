A Terra da Uva viverá neste fim de semana um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo local: a grande final do Campeonato Amador de Jundiaí. Em campo, dois dos times mais tradicionais e competitivos do torneio, Vila Marlene e Jamaica, prometem protagonizar um duelo intenso, marcado pela rivalidade e pela busca do título máximo da temporada 2025. O jogo está marcado para esse domingo (14), a partir das 10h, no Centro Esportivo Dal Santo, na Vila Rami.
A decisão ganhou ainda mais destaque após a confirmação de que o árbitro Raphael Claus, integrante do quadro da FIFA e um dos principais nomes da arbitragem sul-americana, será o responsável por comandar a partida.
Primeiro jogo equilibrado deixa decisão em aberto
No confronto de ida, realizado na última semana, o Vila Marlene conseguiu uma vitória importante por 1 a 0, em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela forte disputa no meio-campo. O resultado dá ao time comandado por Tom, a vantagem do empate na decisão, mas não garante qualquer tranquilidade: o elenco e a comissão técnica reconhecem a força do adversário e pregam atenção máxima na grande decisão.
“Nós sabemos que não tem nada decidido, são duas equipes fortíssimas, o primeiro jogo foi equilibrado, acredito novamente em outro belo duelo e quem ganhará são os torcedores, a cidade de Jundiaí”, comentou Leandro Damião, atacante do Vila Marlene.
Do outro lado, o Jamaica chega motivado e disposto a buscar a virada no placar agregado. O time mostrou solidez defensiva e poder de reação ao longo da competição e acredita que pode reverter a desvantagem. A expectativa é de uma postura mais ofensiva no duelo decisivo, com o time buscando assumir o protagonismo desde os primeiros movimentos.
“O jogo tá em aberto, clássico é clássico, do mesmo jeito que eles venceram, nós também temos o nosso potencial, vamos entrar na decisão buscando a concentração máxima para revertermos o placar”, disse Topera, volante do Jamaica.
Arbitragem de elite na final
A presença de Raphael Claus no comando da arbitragem é considerada um marco para o futebol amador de Jundiaí. Claus possui um currículo expressivo em competições nacionais e internacionais: já apitou jogos da Copa Libertadores, Copa América, finais de Campeonato Brasileiro e integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo do Catar, em 2022.
Além disso, o paulista já foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão, reconhecimento que reforça sua credibilidade e seu prestígio no cenário esportivo. Sua presença na decisão traz um nível extra de profissionalismo e atrai ainda mais atenção para o futebol amador da região.
“O Campeonato Amador de Jundiaí é reconhecido como um dos mais competitivos da região e movimenta centenas de atletas e milhares de torcedores ao longo da temporada. A presença de um árbitro do nível de Raphael Claus na final reforça a grandeza do torneio e valoriza ainda mais a dedicação das equipes que chegam à decisão”, ressaltou Joaci Ferreira, presidente da Liga Jundiaiense de Futebol.
Além de Arbitro Raphael Claus (FIFA) no comando da arbitragem, o duelo contará com Izabele de Oliveira (CBF), assistente 01, Juliana Vicentin Esteves, assistente 02 e Paulo de Souza Amaral, como quarto árbitro.
*Crédito das fotos: Edivaldo Santos (Marlene) e Fábio Roca (Jamaica).