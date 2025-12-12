13 de dezembro de 2025
VÁRZEA / JUNDIAÍ

Idosa é agredida, sequestrada e roubada; GMs recuperaram o carro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O carro da vítima foi encontrado por GMs abandonado
Uma idosa de 74 anos foi agredida, sequestrada e assaltada por criminosos na tarde desta quinta-feira (11), ao sair de um supermercado em Várzea Paulista. Ela foi obrigada a levá-los até sua casa, onde os bandidos roubaram bens de valor, dinheiro e o carro da vítima. O veículo foi recuperado pouco tempo depois por guardas municipais de Apoio Tático, de Jundiaí, na divisa entre as duas cidades.

O crime aconteceu por volta das 13h30, quando a idosa havia acabado de fazer compras e já tinha entrado no carro para deixar o local. Nesse momento, os criminosos invadiram o veículo pelas portas traseiras, agarraram a vítima pelo pescoço e a ameaçaram de morte com uma faca.

A idosa foi forçada a levar os assaltantes até sua casa, onde permaneceu em cativeiro enquanto os bandidos roubavam seus bens pessoais, dinheiro e o carro.

As forças policiais de Jundiaí e da região foram notificadas sobre o crime, e rapidamente os GMs Gasparetto, Tartari, Calixto e Edmundo conseguiram localizar o veículo da vítima, abandonado pelos criminosos na avenida Manacá, na divisa entre Várzea Paulista e Jundiaí.

Dentro do veículo, os guardas encontraram a faca utilizada no crime, que foi apreendida e será submetida à perícia. O automóvel também passou por exames periciais, e os resultados devem auxiliar a Polícia Civil nas investigações para identificar e prender os responsáveis.

O caso foi registrado na Delegacia de Várzea Paulista.

