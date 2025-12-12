Um idoso de 73 anos morreu após bater o carro em um poste na avenida da Uva, no bairro do Poste, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (11).
O filho da vítima registrou a ocorrência e relatou à polícia que o pai estava dirigindo quando se sentiu mal, perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a socorrer o idoso ao Hospital São Vicente, mas ele chegou sem vida.
O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.