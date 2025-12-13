Uma equipe do Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí, atenta ao comportamento de desespero de vítimas, conseguiu agir rapidamente e findar um pesadelo para uma família. O caso se deu quando a equipe de Apoio Tático 10240, com os guardas Zarantonello, Fialho e Franciane, estavam finalizando apoio a uma ocorrência apresentada pelo Canil da Guarda na central de flagrantes em Jundiaí na noite de sexta-feira (12).

No momento em que íam embora, encerrando também mais um dia de expediente, viram três mulheres acessando a delegacia. Uma delas, uma adolescente, estava chorando copiosamente. A cena chamou a atenção dos agentes, que se aproximaram para entender o que acontecia.

A adolescente estava com a mãe e a avó e a mãe estaria recebendo ameaças de morte do ex-marido. Segundo relato da mesma, as ameaças estavam constantes e ela chegou a receber, somente neste dia, mais de 80 ligações e incontáveis mensagens de ameaças de morte. A vítima também relatou que, na mesma semana, o indivíduo teria acessado seu veículo, em seu local de trabalho, e furtado um convite de um evento ao qual ela compareceria. Ele ainda disse que se não a matasse ela naquele dia, a mataria durante o evento.