Uma equipe do Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí, atenta ao comportamento de desespero de vítimas, conseguiu agir rapidamente e findar um pesadelo para uma família. O caso se deu quando a equipe de Apoio Tático 10240, com os guardas Zarantonello, Fialho e Franciane, estavam finalizando apoio a uma ocorrência apresentada pelo Canil da Guarda na central de flagrantes em Jundiaí na noite de sexta-feira (12).
No momento em que íam embora, encerrando também mais um dia de expediente, viram três mulheres acessando a delegacia. Uma delas, uma adolescente, estava chorando copiosamente. A cena chamou a atenção dos agentes, que se aproximaram para entender o que acontecia.
A adolescente estava com a mãe e a avó e a mãe estaria recebendo ameaças de morte do ex-marido. Segundo relato da mesma, as ameaças estavam constantes e ela chegou a receber, somente neste dia, mais de 80 ligações e incontáveis mensagens de ameaças de morte. A vítima também relatou que, na mesma semana, o indivíduo teria acessado seu veículo, em seu local de trabalho, e furtado um convite de um evento ao qual ela compareceria. Ele ainda disse que se não a matasse ela naquele dia, a mataria durante o evento.
Enquanto ela contava sobre o caso, o ex-marido ligou novamente, exigindo que falasse onde se encontrava. Como ela não contou, ele desligou a ligação. A filha adolescente da vítima estava em estado de total desespero, temendo pela vida da mãe e da avó.
Após toda a narrativa, a vítima informou possuir medida protetiva de urgência, com proibição de qualquer tipo de contato realizado pelo indivíduo, incluindo ligações telefônicas ou qualquer tipo de mensagem. Com a informação, a equipe do Apoio Tático questionou se o homem sabia onde elas estariam residindo e elas disseram que ele sabia.
A equipe solicitou que elas aguardassem na central de flagrantes, enquanto os agentes se deslocavam até a residência para verificar se não haveria nenhum risco à vida delas. Ao acessar a via, na altura do número da residência, ninguém foi visto, mas poucos metros à frente, em uma área mais escura da via, a equipe visualizou um veículo com características informadas. Era o caro que o suspeito estava utilizando.
Havia um homem dentro do carro e, ao abordá-lo, os guardas perceberam que ele demonstrava estar completamente transtornado. Em revista pessoal, os guardas encontraram dois pinos de cocaína e o homem confirmou que já havia consumido o mesmo entorpecente há instantes.
Por conta do estado de agressividade do suspeito, foi dada voz de prisão e utilizada algema para preservação da segurança da equipe e do mesmo. O homem foi informado sobre a quebra de medida protetiva e, com informações desconexas, tentou explicar um motivo para estar no local. Em seguida, porém, confessou estar em campana, aguardando a chegada da ex-mulher.
Diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a central de flagrantes, onde, após as partes serem ouvidas oficialmente, a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante pela quabra de medida protetiva, acrescentando ainda os crimes de porte de drogas e stalking (perseguição). A vitima agradeceu imensamente à equipe da Guarda Municipal, pois acreditava que, se tivesse ido para casa, o homem poderia ter cumprido a sua promessa de matá-la.
A Guarda Municipal de Jundiaí atende, além de situações em flagrantes delitos, também possui o programa Guardiã Maria da Penha, que acompanha vítimas de violência com medida protetiva contra os agressores. Em caso de emergência, ligue 153.