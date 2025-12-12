O objetivo do Festeju é valorizar e incentivar artistas de diferentes formações e trajetórias, promovendo a circulação e o acesso às linguagens cênicas. Os espetáculos inscritos serão avaliados e distribuídos em três categorias: Cena Estudantil, Cena Amadora e Cena Profissional.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), abriu as inscrições para o 10º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), que será realizado entre os dias 12 e 29 de março de 2026 no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. Os interessados podem se candidatar até o dia 9 de janeiro de 2026.

Podem participar artistas solo, grupos estudantis e companhias teatrais de todo o território nacional, sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas, desde que cumpram os requisitos estabelecidos.

Na Cena Estudantil, podem participar espetáculos em que, no máximo, 20% dos atores e 30% de toda a equipe, entre intérpretes e técnicos, possuam registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). As montagens devem ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 1h30, além de comprovarem vínculo com uma instituição de ensino. Serão selecionados cinco espetáculos para a Sala Glória Rocha e outros cinco para a Sala Josette Feres ou para o Saguão do Centro das Artes. Os espetáculos selecionados se apresentarão ao vivo, em caráter não competitivo, e poderão receber menções honrosas.

Na Cena Amadora, as mesmas regras relativas ao DRT se aplicam: até 20% dos atores e até 30% da equipe geral podem possuir registro profissional. As obras devem ter duração entre 40 minutos e 1h30. Assim como na categoria estudantil, serão selecionados dez espetáculos ao todo, igualmente distribuídos entre a Sala Glória Rocha e a Sala Josette Feres ou o Saguão do Centro das Artes. Nesta categoria, os espetáculos terão caráter competitivo e serão premiados com troféus em diversas categorias.