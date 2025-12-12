A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), abriu as inscrições para o 10º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), que será realizado entre os dias 12 e 29 de março de 2026 no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. Os interessados podem se candidatar até o dia 9 de janeiro de 2026.
O objetivo do Festeju é valorizar e incentivar artistas de diferentes formações e trajetórias, promovendo a circulação e o acesso às linguagens cênicas. Os espetáculos inscritos serão avaliados e distribuídos em três categorias: Cena Estudantil, Cena Amadora e Cena Profissional.
Podem participar artistas solo, grupos estudantis e companhias teatrais de todo o território nacional, sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas, desde que cumpram os requisitos estabelecidos.
Na Cena Estudantil, podem participar espetáculos em que, no máximo, 20% dos atores e 30% de toda a equipe, entre intérpretes e técnicos, possuam registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). As montagens devem ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 1h30, além de comprovarem vínculo com uma instituição de ensino. Serão selecionados cinco espetáculos para a Sala Glória Rocha e outros cinco para a Sala Josette Feres ou para o Saguão do Centro das Artes. Os espetáculos selecionados se apresentarão ao vivo, em caráter não competitivo, e poderão receber menções honrosas.
Na Cena Amadora, as mesmas regras relativas ao DRT se aplicam: até 20% dos atores e até 30% da equipe geral podem possuir registro profissional. As obras devem ter duração entre 40 minutos e 1h30. Assim como na categoria estudantil, serão selecionados dez espetáculos ao todo, igualmente distribuídos entre a Sala Glória Rocha e a Sala Josette Feres ou o Saguão do Centro das Artes. Nesta categoria, os espetáculos terão caráter competitivo e serão premiados com troféus em diversas categorias.
Já na Cena Profissional, exige-se que pelo menos 70% de toda a equipe, incluindo atores e técnicos, possua registro profissional na DRT. Os espetáculos devem ter duração mínima de 45 minutos, sem limite máximo estabelecido pelo edital. As apresentações dos selecionados não terão caráter competitivo e cada espetáculo selecionado receberá uma premiação de 4 mil reais.
As apresentações selecionadas serão presenciais e abertas ao público, reforçando o compromisso da SMCULT em ampliar o acesso às artes cênicas e fortalecer a produção teatral local e regional.
As inscrições para o festival devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 8 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026, por meio do formulário.
O edital completo, com requisitos, critérios de avaliação e orientações para participação, está disponível no site da Cultura Jundiaí. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail do festival festeju@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone 4589-6800.