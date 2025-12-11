A quadrilha que assaltou, na madrugada desta quarta-feira (10), um caminhão com mais de meio milhão de reais em aparelhos eletrônicos, na cidade de Tatuí-SP, agiu com informações privilegiadas sobre o trajeto e o momento em que a carga estaria vulnerável. O caminhão havia saído de um galpão da Magazine Luiza, em Jundiaí. A informação foi apurada pela reportagem junto a fontes policiais. Dois suspeitos de integrar a quadrilha foram presos por guardas municipais em Jundiaí pouco após o roubo.

De acordo com uma fonte consultada pelo JJ, os bandidos, moradores na região de Franco da Rocha e Francisco Morato, são especialistas nesse tipo de assalto e tinham conhecimento detalhado do trajeto do caminhão, inclusive do momento exato em que ele deixaria de contar com a escolta de segurança. O ataque ocorreu justamente quando a carga já estava vulnerável, sem a proteção da escolta, o que facilitou a ação criminosa.

Além disso, o planejamento do crime envolvia um acordo com integrantes de uma facção criminosa de Jundiaí. O grupo combinou que, após o roubo, a carga seria deixada "descansando" no Jardim São Camilo. "Depois de deixar a carga em nossa cidade, eles iriam embora. O que fariam com os produtos seria somente depois de um tempo, após o flagrante ou a calmaria após o crime", relatou a fonte.