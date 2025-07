Cultura divulga Cena Amadora do Festeju

As apresentações contarão ainda com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e um bate papo mediado após a sua realização.

Todas as apresentações terão entrada gratuita e os ingressos ficarão disponíveis sempre a partir das 10h30 do dia anterior a cada uma delas, tanto na internet, por meio da plataforma Sympla, quanto nas bilheterias e totens eletrônicos das salas de espetáculo municipais.

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) divulgou a programação da Cena Amadora do 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), que será realizada entre os dias 2 e 9 de agosto, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

No dia 2 de agosto (sábado), o Coletivo Deforme, de Mauá (SP), apresenta o espetáculo “Não me assista correr no escuro”, a partir das 19h30. A classificação etária indicada é para maiores de 14 anos.

Já no domingo (3), às 19h, o público poderá assistir a “Cálice, o Circo”, espetáculo de classificação etária livre a ser apresentado pelo Grupo Labirinto do Meio Dia, do Município paulista de Gavião Peixoto.

Na segunda-feira (4), o Grupo Variedades do Córrego da Laranja Azeda apresenta, às 20h, “Miquelina: o Brilho Decadente de uma Estrela”. O espetáculo do grupo barueriense é indicado para maiores de 14 anos.