Premiações para o Festeju chegam a R$ 4 mil por espetáculo

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) recebe até o dia 03 de julho as inscrições de artistas, grupos estudantis e companhias de teatro de todo o Brasil interessados em participar da nona edição do Festival de Teatro de Jundiaí (FESTEJU).

As inscrições gratuitas devem ser realizadas por meio de formulário on-line, juntamente com os anexos necessários (é necessário estar logado em conta Google para realizar os envios). Cada proponente poderá inscrever somente um espetáculo e quem preferir poderá também realizar a inscrição presencialmente, na UGC, que fica no Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com mediação da equipe do Departamento de Cultura da Unidade.

As apresentações do 9º FESTEJU serão realizados entre os dias 02 a 17 de agosto nas salas de espetáculo do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – sala Josette Feres e Sala Glória Rocha. A seleção dos espetáculos de ambas as cenas ficará a cargo de uma Comissão de Análise Técnica (CAT), que irá avaliar as propostas a partir dos seguintes critérios: criatividade e originalidade, qualidade artística e técnica, além de coerência e clareza das propostas.