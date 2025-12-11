Novo reforço do Paulista para a Série A3 de 2026, o meio-campista Camilo, ex-Botafogo, Internacional e Cruzeiro, foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (11), no Estádio Dr. Jayme Cintra, e citou fatores que, para ele, o balançaram e fizeram com que aceitasse fechar com o clube: a torcida e a tradição e grandeza do Galo.

Sobre o início da negociação, Camilo confirmou que estava em negociações com o Marília, mas o acordo não foi sacramentado e o caminho ficou livre para o Galo. “Estava conversando com outra equipe e acabou não dando certo e nisso o Paulista entrou na negociação. Nós fomos conversando, eles [Paulista] me mostraram como a torcida vem se reerguendo junto com o clube, o quanto é apaixonada. E também pela camisa, pela tradição de um grande clube, e na minha carreira é mais um grande clube. Estou muito feliz, [o Paulista] tem toda uma história e isso tem um peso grande para que você possa vir. Estou muito motivado para dar muitas alegrias à torcida”, disse Camilo.

Camilo seguiu rasgando elogios à torcida do Galo e destacou como esse apoio será fundamental para sua adaptação. “Todo jogador procura esse tipo de ambiente. A gente gosta de casa cheia, isso realmente é motivador para que você possa colocar energia no seu dia a dia. É um sonho de criança jogar em grandes estádios e com grandes torcidas e aqui é a maior do interior. Estou muito feliz de estar aqui e ansioso para começar o campeonato e estarmos juntos”, reforçou o meio-campista.