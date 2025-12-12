Segundo a SMCULT, o objetivo é organizar e promover os desfiles de maneira segura, garantindo apoio técnico e logístico, além do uso ordenado dos espaços públicos, fortalecendo as tradições carnavalescas da cidade.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) abre o credenciamento para blocos de rua interessados em integrar a programação oficial do Carnaval 2026. O processo ocorre por meio do Edital nº 13/2025 , que regulamenta a participação, estabelece os critérios de seleção e define as responsabilidades dos proponentes e do poder público durante o período carnavalesco.

Podem se inscrever pessoas físicas maiores de 18 anos ou pessoas jurídicas sediadas em Jundiaí, com ou sem fins lucrativos, responsáveis pela organização dos blocos. Cada proponente poderá inscrever apenas um bloco, podendo participar tanto grupos já consolidados quanto blocos novos, desde que atendam às exigências descritas no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário, disponível neste link.

O credenciamento contempla três modalidades, permitindo que cada bloco escolha o formato que melhor se adeque à sua proposta:

No Módulo 1 – Cidade Administrativa, os blocos se apresentam em palco fixo montado na avenida Alexandre Ludke, na Vila Hortolândia. São disponibilizadas 10 vagas, com apresentações entre 13 e 17 de fevereiro de 2026, nos horários das 17h às 20h ou das 21h às 00h. Neste módulo, a prefeitura fornece toda a infraestrutura necessária, como som, iluminação, sanitários, segurança, ambulância e limpeza.