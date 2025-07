Lijunes define data dos desfiles de Carnaval em Jundiaí para 2026

Em reunião na última quinta-feira (10), a Liga das Escolas de Samba de Jundiaí (Lijunes) deliberou junto aos presidentes das escolas de samba da cidade para definir os detalhes dos desfiles de Carnaval de 2026. Em reunião, foi confirmado que os desfiles acontecerão no dia 7 de março de 2026, na Cidade Administrativa, localizada na Vila Hortolândia.

Desfiles do Grupo Especial

As seis escolas do Grupo Especial irão desfilar na data definida, proporcionando um espetáculo. O Carnaval de Jundiaí é considerado um dos maiores do interior do estado de São Paulo e é aguardado com grande expectativa pela população e pelos membros das agremiações, que se preparam ao longo do ano para a festividade.

Retorno do Carnaval após um ano de ausência

Em 2025, o Carnaval de Jundiaí não aconteceu, mas a Lijunes garantiu que a cidade terá uma grande festa em 2026, celebrando a maior manifestação cultural do país. Com a definição da data e do local dos desfiles, a expectativa da Liga é de que o Carnaval 2026 seja um sucesso.