Após a ausência dos desfiles em 2025, Jundiaí voltará a receber o Carnaval das escolas de samba em 2026. A Prefeitura confirmou que o evento será realizado em 8 de março, duas semanas após a data oficial, e informou que já conduz reuniões de alinhamento entre as secretarias envolvidas e os órgãos de segurança para garantir a estrutura necessária para todo o evento, incluindo os blocos de rua. A suspensão neste ano ocorreu por falta de orçamento e por questões de segurança e, para que consigam desfilar, as agremiações já se movimentam com eventos para arrecadar verbas.

O desfile deve permanecer na Cidade Administrativa, ao lado do Terminal da Vila Hortolândia. Para o presidente da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes), Everson Cirino, o Metal, a confirmação renova a expectativa de que Jundiaí volte a viver um Carnaval de qualidade, como nos anos de 2023 e 2024. Ele estima que entre 10 e 13 mil pessoas assistam ao desfile, que contará com cinco escolas do grupo especial, cada uma com cerca de 250 componentes.

“A realização fora de época, assim como em anos anteriores, é estratégica, assim descentralizamos o calendário, garantimos o público local e fortalecemos o turismo inverso. Em 2024, quase 40% do público era de São Paulo e da região.”