Após a ausência dos desfiles em 2025, Jundiaí voltará a receber o Carnaval das escolas de samba em 2026. A Prefeitura confirmou que o evento será realizado em 8 de março, duas semanas após a data oficial, e informou que já conduz reuniões de alinhamento entre as secretarias envolvidas e os órgãos de segurança para garantir a estrutura necessária para todo o evento, incluindo os blocos de rua. A suspensão neste ano ocorreu por falta de orçamento e por questões de segurança e, para que consigam desfilar, as agremiações já se movimentam com eventos para arrecadar verbas.
O desfile deve permanecer na Cidade Administrativa, ao lado do Terminal da Vila Hortolândia. Para o presidente da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes), Everson Cirino, o Metal, a confirmação renova a expectativa de que Jundiaí volte a viver um Carnaval de qualidade, como nos anos de 2023 e 2024. Ele estima que entre 10 e 13 mil pessoas assistam ao desfile, que contará com cinco escolas do grupo especial, cada uma com cerca de 250 componentes.
“A realização fora de época, assim como em anos anteriores, é estratégica, assim descentralizamos o calendário, garantimos o público local e fortalecemos o turismo inverso. Em 2024, quase 40% do público era de São Paulo e da região.”
Entre as escolas, o clima também é de empolgação. Edison Luiz Pereira, o Zé Prego, presidente da Unidos da Vila Rio Branco, afirma que a retomada mantém viva uma tradição que já fez de Jundiaí “o melhor Carnaval do interior”. A escola levará para a avenida o enredo “Da criança ao perdão – Xêu Epa Babá, a Vila pede Paz”, inspirado nos Itãs de Oxalá sobre criação e perdão, com cerca de 250 componentes divididos em dez setores. Segundo ele, a arrecadação neste ano é fruto de eventos, realização de shows e participação em projetos.
“A expectativa é a melhor possível. Nos últimos anos, temos sofrido para nos manter vivos e quando se tem a confirmação que o desfile irá acontecer, é uma esperança de manter viva essa tradição para nós, que amamos essa cultura”, afirma Edison.
Já a Arco-Íris, presidida por Fernando Tadeu Sodelli, apresentará o tema “O mar – é preciso preservar, para a vida prosperar”, abordando desde lendas e navegadores até questões ambientais e espirituais. Com 300 integrantes distribuídos em dez alas, ele reforça que, apesar das dificuldades, o compromisso é manter o samba vivo. “Como dizia Alcione: não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O samba conserva história, faz músicos, traz alegria e trabalho social”, diz Fernando que adianta que a escola tem promovido almoços, feijoadas e pizzas, além de festas, como halloween e festa junina.
Blocos de rua
Até dia 2 de janeiro, blocos de rua que desejam desfilar devem fazer suas inscrições. Os organizadores poderão escolher entre o Módulo 1, com apresentações em palco fixo na Cidade Administrativa; Módulo 2, com desfiles em vias públicas mediante autorização prévia; e o Módulo de Blocos Inclusivos e Infantis, que desfilarão com carro de som em horários específicos. No total, são 17 vagas, com programação distribuída entre os dias 7 e 17 de fevereiro. As regras completas estão publicadas na edição 5734 da Imprensa Oficial do Município.