06 de dezembro de 2025
NATAL ENCANTADO

Bia Peroni e João Carlos de Luca se apresentam hoje em Jarinu

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Os dois se reencontram nos palcos após o sucesso do show “A Bossa Delas”, um tributo às grandes vozes femininas da Bossa Nova

Na noite deste sábado (6) a abertura do Natal Encantado de Jarinu contará com a participação especial da jovem cantora Bia Peroni, do pianista João Carlos de Luca e do baterista Dhieego Andrade. O show começa as 22h, no coreto da Praça da Matriz, em Jarinu, com entrada gratuita, em uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Jarinu.

João Carlos de Luca é um nome já conhecido na região, atuando tanto na cena musical quanto na produção cultural, sempre dedicado a valorizar a música brasileira e suas múltiplas vertentes. O músico investe em sua parceria com Bia Peroni, jovem cantora que vem se destacando na cena regional pelo interesse em estudar e interpretar a MPB.

Os dois se reencontram nos palcos após o sucesso do show “A Bossa Delas”, um tributo às grandes vozes femininas da Bossa Nova, que segue em circulação. Para esta apresentação especial de Natal, o trio preparou um repertório que evidencia a diversidade da Música Popular Brasileira e canções natalinas que marcaram gerações. O público poderá ouvir desde Águas de Março, Flor de Lis, Carinhoso, além de clássicos do Natal como Então É Natal, Last Christmas e Noite Feliz, entre outras que prometem emocionar e envolver todas as idades.

Além do espetáculo, a Praça da Matriz contará com praça de alimentação e feira de artesanato, tornando a noite ainda mais acolhedora para famílias e visitantes que
participam do início das festividades natalinas.

