Na noite deste sábado (6) a abertura do Natal Encantado de Jarinu contará com a participação especial da jovem cantora Bia Peroni, do pianista João Carlos de Luca e do baterista Dhieego Andrade. O show começa as 22h, no coreto da Praça da Matriz, em Jarinu, com entrada gratuita, em uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Jarinu.

João Carlos de Luca é um nome já conhecido na região, atuando tanto na cena musical quanto na produção cultural, sempre dedicado a valorizar a música brasileira e suas múltiplas vertentes. O músico investe em sua parceria com Bia Peroni, jovem cantora que vem se destacando na cena regional pelo interesse em estudar e interpretar a MPB.

