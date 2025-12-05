A peça “R.I.P. – Uma história de amor”, dirigida por Carla Candiotto com a Companhia de Teatro de Jundiaí, corpo artístico municipal ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura de Jundiaí, terá duas apresentações gratuitas em dezembro: dia 07, às 16h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, e dia 14, às 19h, no Teatro Polytheama.

Com uma narrativa leve e bem-humorada, “R.I.P. – Uma História de Amor” convida famílias e espectadores de todas as idades a vivenciarem o teatro produzido na cidade e celebrarem a valorização da cultura jundiaiense.

Para a diretora Carla Candiotto, o espetáculo é “um convite para toda a família experimentar juntos uma comédia divertida e cheia de surpresas. Afinal, rir é o caminho mais curto para a conexão entre as pessoas. Por isso, venham rir com a gente”.