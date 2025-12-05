A agenda é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e a Associação Comercial Empresarial de Jundiaí (ACE), que juntas construíram uma programação diversa, com artistas locais e regionais, voltada a públicos de todas as idades. Entre apresentações musicais, performances teatrais, poesia, personagens itinerantes e intervenções circenses, cada dia há uma forma diferente de celebrar o período mais iluminado do ano.

A programação do Natal Luz 2025 segue levando música, teatro, circo e personagens para a rua Barão de Jundiaí, no Centro da cidade, com cortejos e intervenções artísticas que saem do Museu Solar do Barão e seguem até o Centro das Artes. Com atrações diárias entre 5 e 19 de dezembro, as apresentações foram pensadas para fortalecer o clima natalino nas ruas e no comércio, aproximando as famílias das atividades culturais e movimentando o Centro durante o período festivo.

Para o diretor de Cultura da SMCULT, William Ramos, a proposta reforça o papel da arte como elemento de convivência e aproximação entre as pessoas. “Os cortejos criam um percurso afetivo pelo Centro, convidando o público a viver a cidade de outro jeito. A ideia é que moradores e visitantes possam caminhar, encontrar os artistas, interagir e sentir o Natal acontecendo no espaço público. É uma programação feita para todos, com acessibilidade e muita diversidade cultural”, afirmou.

Segundo a presidente da ACE de Jundiaí, Leandra Maia, as intervenções artísticas ajudam a transformar o Natal da cidade em experiências que criam memórias afetivas e aproximam as pessoas. “As ações culturais contribuem para deixar o Natal ainda atrativo, promovem o acesso democrático à cultura e contribuem para o fomento do comércio local.”

Programação

5/12, sexta-feira – 19h30 às 20h – Trupe Pling de Circo

8/12, segunda-feira

18h às 20h – Rick e Kelly – Banda dos Palhaços Rick e Kelly

20h às 22h – Cia Gatos Gordos – Sua Sorte nas Cartas

18h às 20h – Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica – Um Minuto de Poesia

20h às 22h – Trupe Fans – Correio Elegante

18h às 20h – Trupe Pling de Circo – Cortejo de Natal

20h às 22h – Cia Um do Outro – Os Fantasmas do Natal

18h às 20h – Victória Pequeno – Operação Risada Embalada

20h às 22h – Cia Inspirarte – Contos de Natal

18h às 20h – Cia Alya – A Magia do Natal Ganha Vida!

20h às 22h – Paula Miurim – Bate o Sino

15/12, segunda-feira

18h às 20h – Rafael Ambrosin – Improvisamba

20h às 22h – Raquel Medeia – A Bandinha da Cotonete Maria

18h às 20h – Fabiana Chinaque – Natal Tropical, o Cortejo

20h às 22h – Claquete Cia Teatral – Cortejo das Princesas

18h às 20h – Cia TD Artes – Palavras Doces

20h às 22h – Cia Casulo – A Fuga dos Bonecos

18h às 20h – Cia Tramp – Olha o Palhaço no Meio da Rua

20h às 22h – Celso Júnior – Palhaço Estopim

18h às 20h – Duda Ohoe – Senhor Catura num Passeio de Natal

20h às 22h – Magia e Sonhar – Superman e Personagens

Além das intervenções artísticas, as presenças da Corte da Uva e da Miss Pérola Negra reforçam a divulgação da Festa da Uva e celebram um dos símbolos mais tradicionais da cidade. Os cortejos também reúnem artistas de teatro e música, reforçando o trabalho dos profissionais que movimentam e fortalecem a cena cultural local.