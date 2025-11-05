Uma tarde repleta de sensibilidade, emoção e novas descobertas marcou a ida de alunos do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) ao espetáculo da Cia Jovem de Dança de Jundiaí, apresentado na Sala Glória Rocha, em mais uma ação realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).

O espetáculo, que integrou o programa triplo de coreografias da companhia, proporcionou aos estudantes uma imersão na linguagem da dança contemporânea e um contato direto com o universo teatral. A atividade fez parte das ações educativas que buscam ampliar o repertório cultural e artístico dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Para o supervisor da Secretaria Municipal de Educação (SME), Gustavo Speria, um dos organizadores da iniciativa, a ação representa uma oportunidade de formação integral.