Uma tarde repleta de sensibilidade, emoção e novas descobertas marcou a ida de alunos do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) ao espetáculo da Cia Jovem de Dança de Jundiaí, apresentado na Sala Glória Rocha, em mais uma ação realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).
O espetáculo, que integrou o programa triplo de coreografias da companhia, proporcionou aos estudantes uma imersão na linguagem da dança contemporânea e um contato direto com o universo teatral. A atividade fez parte das ações educativas que buscam ampliar o repertório cultural e artístico dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Para o supervisor da Secretaria Municipal de Educação (SME), Gustavo Speria, um dos organizadores da iniciativa, a ação representa uma oportunidade de formação integral.
“Levar o grupo de jovens e adultos do CEMEJA para assistir a um espetáculo de dança é uma oportunidade valiosa de aproximação com a arte. Muitos ainda não conhecem o teatro, como a Sala Glória Rocha, e essa vivência permite que tenham acesso a uma experiência cultural que talvez não acontecesse fora do ambiente escolar. A dança contemporânea, em especial, possibilita a expansão da percepção da realidade. Por meio do movimento, da música e do visual, o público é convidado a sentir, refletir e construir novas experiências. É um encontro entre arte e vida, que desperta emoções e amplia horizontes”, destaca.
A emoção foi compartilhada por quem esteve na plateia. Helena Jesus Santos, de 43 anos, conta que se encantou com a apresentação. “Eu amo ir ao teatro. Toda vez que tem apresentação, quero ser convidada pela escola. É muito bom, é gratificante. Achei que ia ser uma coisa, mas foi maravilhoso. Foi a primeira vez que vi um espetáculo assim e fiquei muito emocionada. Eles dançam com tanta beleza… Amei de verdade”, relatou, emocionada.
Já Marilsa Aparecida Barbosa, moradora do bairro da Roseira, destacou o quanto a vivência rompeu a rotina e trouxe novas reflexões. “É uma rotina diferente da sala de aula, e isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue verbalizar, mas as sensações vêm. Eu me emocionei em várias partes, parecia que a bailarina procurava uma resposta, uma luz. É um aprendizado que a gente leva pra vida. A companhia está de parabéns, é um orgulho saber que é de Jundiaí”, afirmou.
Além de promover o acesso à cultura, a ação reforça a importância da arte como parte do processo educativo e do desenvolvimento humano. Por meio dessas experiências, o CEMEJA amplia seu papel como espaço de formação, encontro e valorização das trajetórias dos estudantes jovens, adultos e idosos da rede municipal.