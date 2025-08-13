Cia. Jovem de Dança leva espetáculo para as escolas

Os cerca de 270 estudantes da Emeb Antonio Loureiro, na Vila Helena, formaram a plateia especial da estreia da nova temporada da Cia. Jovem de Dança pelas escolas da rede municipal. Com duas apresentações na quadra da unidade escolar, o corpo artístico de Dança da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) apresentou parte de “Folia dos Bichos”, um dos espetáculos de seu repertório destinado ao público infantojuvenil.
Com coreografia e concepção de Andressa Rondon, “Folia dos Bichos” combina a magia da obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, com a vivacidade e a tradição do Carnaval brasileiro, numa celebração vibrante, colorida e lúdica da diversidade, da descoberta e do crescimento humanos.
Após a apresentação, o elenco conduziu um bate-papo com os estudantes da escola de Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) e interagiu com a plateia animada, que fez diversas perguntas e sanou curiosidades sobre a coreografia, seu processo criativo e sobre a vida e carreira dos bailarinos.
“Minha personagem preferida foi o leão, por isso eu quis saber se o bailarino precisou treinar e se esforçar muito para interpretar”, perguntou Lorenzo Gimenes, de sete anos e estudante do 2º ano, que também arriscou imitar a coreografia.
“Eu quis saber se eles já tinham trabalhado em outras companhias e há quanto tempo dançavam. Todos eles falaram de dançam desde muito pequeninhos”, foi a pergunta da Sophia Lima, de 10 anos, da turma do 4º ano.
“Foram vocês que escolheram quais personagem iriam interpretar?”, perguntou a Sofia Silva, de nove anos. “E eles me responderam que foi uma escolha aleatória, ou seja, alguém definiu por eles quem faria quais animais”, comentou a fã do elefante.
Já o Caio Xavier, de seis anos, inspirado na coreografia, quis também compartilhar sua habilidade na dança. “Gostei muito da galinha e quis apresentar aos bailarinos que eu também sei dançar”, comentou o aluno do 1º ano.
Alex Soares, diretor artístico da companhia, falou da felicidade de iniciar mais uma temporada nas escolas. “As apresentações em escolas trazem um contato diferente daquele que se tem dentro do teatro. É uma nova perspectiva para as crianças e, para muitas delas, é a primeira vez. Para nós é sempre uma emoção, pois elas são muito espontâneas e trazem espontaneidade em seus olhares. Estou muito feliz com este novo início, que percorrerá ainda muitas escolas.”
Mais Cia. Jovem de Dança
Ao longo deste semestre, a companhia segue com apresentações do espetáculo pelo projeto em mais de dez escolas, em ambos os períodos, além de espetáculos para grupos escolares nos teatros municipais. “Folia dos Bichos” também irá contar com uma apresentação especial no dia 19 de outubro, no Teatro Polytheama, com a participação da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), outro corpo artístico municipal da UGC.
Também estão previstas três apresentações de “Pedro e o Lobo”, outro espetáculo do repertório infantojuvenil da companhia, na Fábrica das Infâncias Japy, nos dias 17 de agosto, 14 de setembro e 09 de novembro (domingos), sempre a partir das 10h30. Também está prevista para novembro a estreia de um novo espetáculo.