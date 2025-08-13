Cia. Jovem de Dança leva espetáculo para as escolas

Os cerca de 270 estudantes da Emeb Antonio Loureiro, na Vila Helena, formaram a plateia especial da estreia da nova temporada da Cia. Jovem de Dança pelas escolas da rede municipal. Com duas apresentações na quadra da unidade escolar, o corpo artístico de Dança da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) apresentou parte de “Folia dos Bichos”, um dos espetáculos de seu repertório destinado ao público infantojuvenil.

Com coreografia e concepção de Andressa Rondon, “Folia dos Bichos” combina a magia da obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, com a vivacidade e a tradição do Carnaval brasileiro, numa celebração vibrante, colorida e lúdica da diversidade, da descoberta e do crescimento humanos.

Após a apresentação, o elenco conduziu um bate-papo com os estudantes da escola de Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) e interagiu com a plateia animada, que fez diversas perguntas e sanou curiosidades sobre a coreografia, seu processo criativo e sobre a vida e carreira dos bailarinos.