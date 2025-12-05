O Centro das Artes iniciou, nesta sexta-feira (5), o prazo de inscrições para produtores, artistas e coletivos interessados em integrar a programação cultural de 2026. As propostas podem ser enviadas até 12 de dezembro de 2025, às 16 horas, exclusivamente pela internet.

O complexo conta com três espaços culturais: a Sala Glória Rocha, teatro destinado a apresentações de diversas linguagens cênicas; a Sala Josette Feres, utilizada para espetáculos, performances e atividades formativas; e a Galeria Olga de Brito, localizada no piso superior e dedicada às artes visuais.

VEJA MAIS: