05 de dezembro de 2025
JUNDIAÍ

Centro das Artes abre inscrições para programação cultural 2026

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
O Centro das Artes iniciou o prazo de inscrições para produtores, artistas e coletivos interessados em integrar a programação cultural de 2026
O Centro das Artes iniciou o prazo de inscrições para produtores, artistas e coletivos interessados em integrar a programação cultural de 2026

O Centro das Artes iniciou, nesta sexta-feira (5), o prazo de inscrições para produtores, artistas e coletivos interessados em integrar a programação cultural de 2026. As propostas podem ser enviadas até 12 de dezembro de 2025, às 16 horas, exclusivamente pela internet.

O complexo conta com três espaços culturais: a Sala Glória Rocha, teatro destinado a apresentações de diversas linguagens cênicas; a Sala Josette Feres, utilizada para espetáculos, performances e atividades formativas; e a Galeria Olga de Brito, localizada no piso superior e dedicada às artes visuais.

Em 2025, mais de 20 mil pessoas passaram pelos espaços do Centro das Artes, consolidando o local como um dos principais pontos de circulação artística da cidade.

As propostas serão avaliadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura, considerando adequação espacial, relevância artística e viabilidade de produção.

Inscrições Galeria Olga de Brito
De 5 a 12 de dezembro de 2025, até 16h
Clique aqui para preencher o formulário

Inscrições Sala Glória Rocha
De 5 a 12 de dezembro de 2025, até às 16h
Clique aqui para freencher o formulário

