A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), está com vagas abertas para Inscrições de Interesse Artístico para artistas que desejam integrar a programação da 41ª Festa da Uva, que será realizada em 2026. O formulário ficará disponível até 15 de dezembro, e contempla bandas, DJs, companhias de dança, atores, coletivos e intervenções artísticas.
A inscrição não garante contratação, servindo apenas como manifestação de interesse para avaliação técnica da equipe da Cultura.
VEJA MAIS:
- Samba do bem: evento pelas crianças do Vista Alegre será dia 05
- Exposição ‘Cidadela’ chega a Jundiaí dia 14 de dezembro
Requisitos para Participação
Para que as propostas sejam analisadas, os interessados devem atender aos critérios abaixo:
- Estar cadastrados no Cadastro de Artistas de Jundiaí;
- Possuir ou ser representados por Pessoa Jurídica (CNPJ) ativa para fins de contratação;
- Apresentar todas as Certidões Negativas exigidas, válidas e sem pendências;
- Enviar portfólio ou material artístico atualizado (exceto os Colonos).
Critérios de Seleção
A avaliação das propostas será realizada pela SMCULT, com base em:
- Regularidade documental;
- Qualidade e pertinência do material artístico enviado;
- Disponibilidade de agenda para as datas do evento;
- Prioridade Regional, favorecendo artistas de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí.
Como participar
Os artistas devem preencher o formulário de inscrição neste link no período de 3 a 15 de dezembro. Após o recebimento das propostas, a Secretaria de Cultura fará a triagem e seleção conforme os critérios estabelecidos.
A Festa da Uva é uma das celebrações culturais mais tradicionais de Jundiaí e representa uma vitrine importante para artistas da cidade e da região.