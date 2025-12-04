04 de dezembro de 2025
CULTURA

Inscrições abertas para artistas se apresentarem na Festa da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O formulário ficará disponível até 15 de dezembro, e contempla bandas, DJs, companhias de dança, atores, coletivos e intervenções artísticas

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), está com vagas abertas para Inscrições de Interesse Artístico para artistas que desejam integrar a programação da 41ª Festa da Uva, que será realizada em 2026. O formulário ficará disponível até 15 de dezembro, e contempla bandas, DJs, companhias de dança, atores, coletivos e intervenções artísticas.

A inscrição não garante contratação, servindo apenas como manifestação de interesse para avaliação técnica da equipe da Cultura.

Requisitos para Participação

Para que as propostas sejam analisadas, os interessados devem atender aos critérios abaixo:

  • Estar cadastrados no Cadastro de Artistas de Jundiaí;
  • Possuir ou ser representados por Pessoa Jurídica (CNPJ) ativa para fins de contratação;
  • Apresentar todas as Certidões Negativas exigidas, válidas e sem pendências;
  • Enviar portfólio ou material artístico atualizado (exceto os Colonos).

Critérios de Seleção

A avaliação das propostas será realizada pela SMCULT, com base em:

  • Regularidade documental;
  • Qualidade e pertinência do material artístico enviado;
  • Disponibilidade de agenda para as datas do evento;
  • Prioridade Regional, favorecendo artistas de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí.

Como participar

Os artistas devem preencher o formulário de inscrição neste link no período de 3 a 15 de dezembro. Após o recebimento das propostas, a Secretaria de Cultura fará a triagem e seleção conforme os critérios estabelecidos.

A Festa da Uva é uma das celebrações culturais mais tradicionais de Jundiaí e representa uma vitrine importante para artistas da cidade e da região.

