A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), está com vagas abertas para Inscrições de Interesse Artístico para artistas que desejam integrar a programação da 41ª Festa da Uva, que será realizada em 2026. O formulário ficará disponível até 15 de dezembro, e contempla bandas, DJs, companhias de dança, atores, coletivos e intervenções artísticas.

A inscrição não garante contratação, servindo apenas como manifestação de interesse para avaliação técnica da equipe da Cultura.

VEJA MAIS:

Requisitos para Participação