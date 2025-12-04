04 de dezembro de 2025
Logo Sampi
Logo Sampi
BICICLETAS ELÉTRICAS

Carga de bicicletas avaliada em R$ 200 mil é recuperada pela DIG

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
DIG DE JUNDIAÍ
As bicicletas haviam sido roubadas em Itu quatro horas antes
Uma carga com 60 bicicletas elétricas e convencionais, avaliada em R$ 200 mil, roubada por criminosos durante um assalto em Itu por volta das 22 horas desta quarta-feira (3), foi recuperada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí em um galpão em Itupeva, na madrugada desta quinta-feira (4). Três pessoas foram presas.

No início da madrugada, a delegacia especializada recebeu informações de que dois caminhões, carregados com as bicicletas roubadas, estariam em um local em Itupeva. Equipes foram enviadas à área e, por volta das 2h30, conseguiram localizar os veículos e três pessoas dentro deles.

Durante a averiguação nos baús dos caminhões, foram encontradas as 60 bicicletas que haviam sido roubadas em Itu.

Os três homens foram detidos e levados para a sede da DIG, onde foram autuados por associação criminosa. O delegado Roberto Souza Camargo Júnior também solicitou a prisão preventiva do trio, que será submetido à audiência de custódia.

O caso seguirá sendo investigado.

