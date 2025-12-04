O corpo de um homem de 39 anos, em avançado estado de decomposição e com sinais de espancamento, foi encontrado em uma área de mata na região do bairro da Mina, em Itupeva. O caso está sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil, que já vinha buscando informações após o registro de desaparecimento feito pela família.
A polícia recebeu informações sobre um corpo abandonado nesta área e, com o auxílio do setor de Canil das Guardas Municipais de Cabreúva e Itupeva, foi possível localizar a ossada. Durante as diligências, foi confirmado que se tratava do homem desaparecido.
A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos necessários à elucidação do caso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passou por exames necroscópicos. Os resultados apontaram sinais de espancamento, com traumatismo torácico causado por agente contundente.
Após os exames, o corpo foi liberado para a família para sepultamento.
A Polícia Civil agora investiga a autoria do crime e as possíveis motivações.