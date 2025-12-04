O corpo de um homem de 39 anos, em avançado estado de decomposição e com sinais de espancamento, foi encontrado em uma área de mata na região do bairro da Mina, em Itupeva. O caso está sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil, que já vinha buscando informações após o registro de desaparecimento feito pela família.

A polícia recebeu informações sobre um corpo abandonado nesta área e, com o auxílio do setor de Canil das Guardas Municipais de Cabreúva e Itupeva, foi possível localizar a ossada. Durante as diligências, foi confirmado que se tratava do homem desaparecido.

A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos necessários à elucidação do caso.