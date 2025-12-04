A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, anuncia mais uma edição do “Rumo ao Natal”. O evento, que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em 2024, retornará ao estado de São Paulo entre os dias 3 e 21 de dezembro. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) será um dos últimos destinos neste ano. Confira abaixo:

Roteiro na região

20/dez - Campinas - 18h: Praça Mal. Floriano Peixoto - Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí

Praça Mal. Floriano Peixoto - Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí 21/dez - Jundiaí - 17h: Estação Jundiaí (CPTM) - Praça Mauá - Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo

VEJA MAIS:

O projeto é uma realização da Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Este ano, o espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, que foram totalmente decoradas para conduzir o Papai Noel e proporcionar momentos de alegria para crianças e adultos.