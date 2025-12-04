A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, anuncia mais uma edição do “Rumo ao Natal”. O evento, que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em 2024, retornará ao estado de São Paulo entre os dias 3 e 21 de dezembro. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) será um dos últimos destinos neste ano. Confira abaixo:
Roteiro na região
- 20/dez - Campinas - 18h: Praça Mal. Floriano Peixoto - Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí
- 21/dez - Jundiaí - 17h: Estação Jundiaí (CPTM) - Praça Mauá - Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo
O projeto é uma realização da Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Este ano, o espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, que foram totalmente decoradas para conduzir o Papai Noel e proporcionar momentos de alegria para crianças e adultos.
Além da passagem do trem iluminado, algumas cidades também contarão com shows do saxofonista Derico, conhecido nacionalmente por integrar a banda do Programa do Jô. Toda a programação pode ser conferida no link.
“O Rumo ao Natal é resultado de um intenso trabalho de colaboração entre a Rumo, prefeituras, mobilizadores culturais e outros agentes que se dedicam a preservar a cultura e a memória ferroviária. Além disso, o evento é uma oportunidade para conscientizar e estreitar laços com as comunidades que convivem com a nossa ferrovia”, destaca Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.
Cuidados com a segurança
Para que todos possam aproveitar a passagem do trem iluminado em segurança, confira algumas orientações:
- Mantenha uma distância segura mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;
- Escolha um local seguro para registrar suas fotos e vídeos;
- Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;
- Para evitar acidentes, mantenha crianças sempre por perto e sob supervisão.
Compartilhe esse momento mágico nas redes sociais e acompanhe os canais da Rumo para saber mais sobre a programação de Natal, em @rumologistica