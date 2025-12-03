Guardas municipais capturaram uma mulher na madrugada desta quarta-feira (3), no Jardim Sorocabana, em Jundiaí, suspeita de envolvimento no assassinato de um motoboy de 55 anos, ocorrido no início de novembro. A vítima, de acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), estava se relacionando com a suspeita, que é prostituta - o motoboy foi morto a pedradas e pauladas pelo companheiro desta mulher.

O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata às margens da avenida Armando Giassetti, no bairro Engordadouro, em 5 de novembro, três dias após seu desaparecimento. No dia seguinte à localização do corpo, a DIG prendeu o suspeito de cometer o crime, companheiro da prostituta.

Na madrugada desta quarta-feira, cientes de que havia um mandado de prisão contra a suspeita pelo envolvimento no homicídio, os GMs Castelli e Nilton realizaram rondas pela região do Jardim Sorocabana (comunidade Meias Aço), onde ela era frequentemente avistada.