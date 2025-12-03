Um homem foi preso nesta terça-feira (2), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, por roubo e furtos cometidos em farmácias no bairro Ponte São João. A prisão foi realizada por guardas municipais do Apoio Tático, aos quais ele afirmou que vendeu os produtos para comprar drogas e que, se não fosse preso, continuaria praticando crimes.
Os GMs Zarantonello, Mourad e Fialho receberam a informação sobre um assalto cometido por um morador de rua em uma farmácia no bairro Ponte São João e passaram a patrulhar áreas estratégicas, próximas a pontos de venda de drogas.
Quando estavam na rua Nossa Senhora das Graças, avistaram um homem com as mesmas características e, ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou se esconder em uma oficina mecânica, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, que confessou ser o autor do crime e informou que havia trocado os produtos furtados no bairro São Camilo para sustentar seu vício em crack.
Durante a averiguação, os guardas receberam informações da Central de Operações Táticas (COT) de que o mesmo homem havia praticado, somente nesta terça-feira, quatro furtos: dois na mesma farmácia e outros dois em uma farmácia vizinha, o que foi confirmado por imagens de monitoramento. Também foi constatado que ele havia praticado pelo menos outros seis furtos nos últimos três dias, nos mesmos locais.
Questionado sobre os crimes, o homem reafirmou que o roubo e os furtos foram cometidos para sustentar seu vício, e afirmou que, se não fosse preso, voltaria a cometer delitos.
Com o apoio dos GMs Molero, Honorio e Aparecido, também do Apoio Tático, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.