Um homem foi preso nesta terça-feira (2), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, por roubo e furtos cometidos em farmácias no bairro Ponte São João. A prisão foi realizada por guardas municipais do Apoio Tático, aos quais ele afirmou que vendeu os produtos para comprar drogas e que, se não fosse preso, continuaria praticando crimes.

Os GMs Zarantonello, Mourad e Fialho receberam a informação sobre um assalto cometido por um morador de rua em uma farmácia no bairro Ponte São João e passaram a patrulhar áreas estratégicas, próximas a pontos de venda de drogas.

Quando estavam na rua Nossa Senhora das Graças, avistaram um homem com as mesmas características e, ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou se esconder em uma oficina mecânica, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, que confessou ser o autor do crime e informou que havia trocado os produtos furtados no bairro São Camilo para sustentar seu vício em crack.