O evento também marcou a primeira viagem do Expressinho de Natal deste ano, que saiu gratuitamente do Espaço Expressa levando o prefeito Gustavo Martinelli, autoridades municipais e visitantes até o Centro, reforçando a mobilidade e o acesso às atrações natalinas.

Jundiaí abriu oficialmente, na noite desta segunda-feira (1), a programação do Natal Luz 2025, reunindo a população no Centro para acompanhar atrações culturais e a tradicional decoração natalina. A cerimônia, realizada no entorno da Catedral Nossa Senhora do Desterro, é promovida pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sincomercio e a própria Catedral.

A noite começou com as apresentações dos Corais Municipais Infantil e Adulto nas janelas do Museu Solar do Barão, que emocionaram o público e abriram oficialmente o Natal Luz. Em seguida, o público acompanhou projeções cênicas na fachada da Catedral e o Musical de Natal da ACE, compondo um circuito cultural que seguirá ao longo do mês de dezembro

Durante a cerimônia, o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, destacou o simbolismo do Natal para a cidade e reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do Centro. “O Natal Luz enche nossa cidade de esperança, encontro e significado. Estamos preparados para receber as famílias, fortalecer o comércio e valorizar nossos espaços públicos”, afirmou.

Entre o público, a social media Gabriela Hilário celebrou a oportunidade de prestigiar a filha no coral e vivenciar o Centro à noite. “É uma chance de aproveitar o Centro, algo que nem sempre consigo durante o dia.” A artesã Paula Francieli do Carmo, que participa da Exposição de Presépios no Museu Solar do Barão, também elogiou a programação: “O Centro aberto até mais tarde, com atrações culturais, reforça ainda mais a cultura e aproxima as pessoas”.