Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente no início da noite desta terça-feira (2), no km 57 da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Jundiaí.
De acordo com testemunhas, o motociclista bateu na traseira de outra moto, perdeu o controle e se chocou frontalmente com um carro que vinha na pista contrária.
Tanto o motorista do carro quanto o motociclista da moto atingida pela vítima pararam para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.