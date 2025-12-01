A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), coloca em circulação a partir desta segunda-feira (1) o ônibus Expressinho de Natal, mais uma ação do Natal Luz. Um veículo do transporte público foi decorado e recebeu luzes de LED para circular entre o estacionamento do Esapço Expressa e o Centro da cidade em dias úteis, das 18h às 22h30. Os intervalos entre uma saída e outra variam entre 15 e 20 minutos. O ônibus circulará até o dia 23 de dezembro.

O munícipe poderá, gratuitamente, embarcar e desembarcar do Expressinho em quatro pontos: estacionamento do Poupatempo (na Av. União dos Ferroviários); rua do Rosário, 725 (próximo ao Fórum, Centro das Artes e Sala Glória Rocha); rua do Rosário, 297 (em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro); e rua do Rosário, 55 (em frente à Praça Ruy Barbosa).

VEJA MAIS: