Um acidente causa interdição na manhã desta quarta-feira (3) na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido São Paulo, na entrada da cidade, no km 28. Quatro veículos se envolveram no sinistro por volta das 6h30 e um deles acabou pegando fogo. Ao todo, são cinco vítimas, quatro ilesas e uma leve.

Já na região, na noite de ontem (2), um acidente aconteceu no km 53 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um caminhão Ford Cargo trafegava sentido Sul (Capital) pela faixa 2 quando se chocou com utilitário Fiat Fiorino que estava em pane sobre a mesma faixa. Na sequência, o caminhão sofreu tombamento e o utilitário foi arremessada para faixa 1.

O motorista do caminhão ficou ileso, mas o motorista da Fiorino teve ferimentos graves. Todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados até que os veículos e vítimas fossem removidos.