Baseada na obra clássica de Ariano Suassuna, a montagem reúne humor, religiosidade e crítica social ao narrar um grande julgamento entre o Céu e o Inferno. Nessa trama marcada pela moralidade, Cristo e o Diabo decidem o destino das personagens, até que a intervenção de Nossa Senhora, a Compadecida, reafirma a força da misericórdia.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) promove, nesta sexta-feira (5), às 19h30, a apresentação gratuita da peça O Auto da Compadecida, encenada pela Companhia de Teatro Práxis-ReligArte, na Sala Santos Jundiaí, no Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – Ponte Campinas, Jundiaí). A classificação é livre e os ingressos, gratuitos, devem ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla.

Guiada por João Grilo e Chicó, símbolos da astúcia e da simplicidade do povo, a peça traz à cena um conjunto de personagens fundamentais para o desenrolar do julgamento e para a reflexão sobre transformação interior. Inspirado no espírito popular nordestino, o espetáculo apresenta um povo que enfrenta dificuldades, mas que mantém a capacidade de rir de si mesmo e dialogar com o sagrado de forma profunda e humana.

Com duas décadas de atuação, a Cia. de Teatro Práxis-ReligArte consolidou-se como um importante espaço de formação e desenvolvimento artístico em Jundiaí. Criada para acolher ex-alunos dos cursos de teatro oferecidos pela prefeitura e ministrados por Alexandre Ferreira, a companhia tornou-se um ambiente propício para o primeiro contato com os palcos e para o aperfeiçoamento técnico. Ao longo dos anos, a entrada de novos participantes e a profissionalização de diversos integrantes transformaram o grupo em um celeiro de atores e coletivos teatrais que hoje movimentam a cena cultural da região.