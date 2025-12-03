O Quintal Caxambu, em Jundiaí, recebe nesta sexta-feira (5), às 19h, um evento beneficente em prol do CEU das Artes Vista Alegre, que atende mais de 2,5 mil alunos provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social. A atração da noite será a roda de samba com o grupo Gambiarra, que também doará seu cachê para a compra de roupas e equipamentos utilizados nas atividades esportivas e culturais do CEU, como trajes de balé, luvas de Muay Thai e bola de couro para futsal.

A iniciativa reúne os integrantes do grupo musical — Rodrigo Vieira, Beto Frediani, Cris Dafré, Mari Fávaro, Chico Neto e Peu Neto —, os proprietários do Quintal Caxambu, o músico e empresário Marcelo Bertola e a jornalista Valéria Nani. Compra antecipada de ingressos e reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 99716-3241. A entrada custa R$ 20.

O público também poderá contribuir com materiais esportivos, musicais e brinquedos para o Natal das crianças do CEU das Artes. Coordenado por Priscila Bonifácio, o CEU das Artes Vista Alegre é reconhecido como um importante espaço de convivência, cultura, esporte e formação cidadã na região, oferecendo oficinas, projetos artísticos, atividades esportivas, EJA, sessões de cinema e passeios culturais.