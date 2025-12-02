A Galeria de Exposições Olga de Brito, em Jundiaí, sedia no dia 14 de dezembro a “Cidadela”, exposição individual da artista visual Maria Ezou, que convida o público para uma experiência imersiva no universo das infâncias, suas sensações e subjetividades.

Trata-se de uma instalação interativa, que materializa uma cidade imaginária e biocêntrica, uma fortaleza onírica onde os seres humanos, seus corpos, as casas e o restante da natureza são partes de um mesmo sistema: harmônico e fantástico. Ao chegar na exposição, o público se depara com um portal de entrada, que se assemelha a uma trama de raízes aéreas de mangue e à silhueta de uma montanha.

