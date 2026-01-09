09 de janeiro de 2026
REFORÇO

Paulista anuncia novo diretor de futebol

Por Redação | PAULISTA FC
| Tempo de leitura: 1 min
PAULISTA FC
Pedro Soriano chega ao Galo após passagens por grandes clubes do Brasil
Pedro Soriano chega ao Galo após passagens por grandes clubes do Brasil

O Paulista anunciou oficialmente a contratação de Pedro Soriano para o cargo de Diretor Executivo de Futebol, função que não era exercida no clube desde a saída de Wilson Roberto dos Santos, em abril de 2024.

Com experiência sólida no mercado, Pedro Soriano acumula passagens por Guarani, Sampaio Corrêa, São Caetano, Paraná Clube, Taubaté e Inter de Limeira, atuando em diferentes frentes ligadas à gestão, planejamento e condução esportiva.

De acordo com o Paulista, sua chegada tem como objetivo fortalecer a estrutura interna do clube, aprimorar processos e contribuir para a execução do projeto esportivo estabelecido para o ciclo atual. A diretoria destaca que a contratação reforça o compromisso do clube com organização, competitividade e profissionalização na condução do futebol.

