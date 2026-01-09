O Paulista anunciou oficialmente a contratação de Pedro Soriano para o cargo de Diretor Executivo de Futebol, função que não era exercida no clube desde a saída de Wilson Roberto dos Santos, em abril de 2024.
Com experiência sólida no mercado, Pedro Soriano acumula passagens por Guarani, Sampaio Corrêa, São Caetano, Paraná Clube, Taubaté e Inter de Limeira, atuando em diferentes frentes ligadas à gestão, planejamento e condução esportiva.
De acordo com o Paulista, sua chegada tem como objetivo fortalecer a estrutura interna do clube, aprimorar processos e contribuir para a execução do projeto esportivo estabelecido para o ciclo atual. A diretoria destaca que a contratação reforça o compromisso do clube com organização, competitividade e profissionalização na condução do futebol.