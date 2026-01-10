Uma mulher foi vítima de importunação sexual na tarde de sexta-feira (9) dentro de um ônibus coletivo em Jundiaí. O caso ocorreu por volta das 17h30, no interior do veículo da linha 942, que fazia o trajeto entre o Terminal Eloy Chaves e o Terminal Central.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada nos bancos do fundo do coletivo quando um homem embarcou e se sentou ao seu lado. Inicialmente, ela percebeu contatos físicos que atribuiu à proximidade dos assentos, mas passou a notar que o homem forçava intencionalmente o contato com o cotovelo contra seu corpo, além de observar seus movimentos de forma dissimulada.
Ainda conforme o registro, o suspeito passou a tocar repetidamente a perna da vítima, utilizando uma mochila para ocultar a mão e simular ajustes no objeto como forma de disfarçar a conduta. A vítima relatou que os toques eram reiterados, mesmo após tentar se afastar, e que o homem também direcionava o olhar para o seu corpo.
Ao chegar ao Terminal Central, a vítima reagiu à importunação, confrontou o suspeito e tentou impedir sua fuga. Funcionários do terminal conseguiram detê-lo até a chegada da Guarda Municipal, acionada para atender a ocorrência. As partes foram conduzidas à delegacia e ao chegar ao local, a vítima foi amparada por mulheres que se encontravam nas proximidades, enquanto o suspeito permanecia contido pelos funcionários do Terminal Central. A equipe colheu o relato da vítima, que manifestou interesse em representar criminalmente, e ouviu o homem, que se manteve evasivo.
O suspeito foi preso em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.