A última edição da 27ª temporada dos Concertos Astra - Finamax está marcada para o dia 6 de dezembro, às 20h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes. O concerto “Una noche Española” tem um repertório repleto de zarzuelas, com a participação do tenor Eric Herrero e a maestra e pianista Priscila Bomfim.

A zarzuela, gênero parecido com a ópera, pode se definir como uma obra de teatro na qual se intercalam números musicais. Entre as suas personagens mais caraterísticas abundam os chulos (indivíduos das classes populares de Madrid, que se distinguiam por certa afetação e cuidado no trajar, e pelos seus maneirismos), os ratas (ladrões), as amas e a polícia.

A origem deste gênero remonta-se ao século XVII, quando o Palácio da Zarzuela se converteu no lugar de encontro da corte com os artistas da cidade. Graças às festas que ali se celebravam, surgiu o que se considera como o gênero lírico espanhol por excelência. O duo apresentará trechos famosos e emblemáticos deste gênero tão apreciado pelo público da música lírica. Na abertura, a participação especial do Coral Canarinhos da Terra Jundiaí.