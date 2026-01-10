Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio qualificado na noite de sexta-feira (9), no Jardim Pacaembu, em Jundiaí, por motivo de ciúmes. O crime ocorreu por volta das 22h34, próximo à residência da ex-companheira do suspeito do crime, que atualmente mantém relacionamento com a vítima.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão, sendo informada de que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. No local, os policiais foram informados pela equipe de enfermagem de que o paciente havia sido levado ao centro cirúrgico em razão do estado de saúde grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito atacou a vítima com múltiplos golpes de faca, de forma sorrateira e inesperada, impedindo qualquer possibilidade de defesa. A ocorrência foi enquadrada como homicídio qualificado na forma tentada.